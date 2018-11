Mireia Belmonte In Forse Ai Campionati Spagnoli Per Problemi di Salute

Ancora problemi fisici per Mireia Belmonte.

A Giungo vi avevamo riportato il ritiro dai Campionati Europei di Glasgow per problemi di salute, tra i quali attacchi di vertigini.

Oggi, come riportato da Braden Keith di SwimSwam, la nuotatrice spagnola Mireia Belmonte sta combattendo contro nuovi problemi.

L’ultimo, un infortunio alla caviglia, che potrebbe escluderla dai Campionati spagnoli che iniziano Giovedi ed i Mondiali in Vasca corta il mese prossimo.

Secondo Mundo Deportivo , l’infortunio è di lieve entità, ma ha fermato la preparazione atletica della nuotatrice in vista dei prossimi Campionati Spagnoli.

La Belmonte ha annunciato l’infortunio durante una manifestazione svoltasi domenica a Barcellona. Durante la “Cursa de les Dones de Barcelona” (Marcia delle Donne di Barcellona) Mireia ha camminato con l’ausilio di una stampella.

Anche se non dovesse partecipare ai Campionati spagnoli in vasca corta, la Belmonte ha dichiarato di voler aspettare l’evolversi della guarigione, prima di annunciare la decisione in merito ai Mondiali in Cina. La situazione con le vertigini è sotto controllo, ma gli attacchi, secondo quanto dichiara la nuotatrice, non sono del tutto scomparsi.

Mireia Belmonte è uno dei 6 nuotatori spagnoli che sono prequalificati per i Campionati del Mondo in vasca corta.

I prossimi Campionati in vasca corta spagnoli sono validi per la qualificazione ai Mondiali. E’ dunque probabile che la nazionale spagnola venga integrata al termine degli stessi.

La Belmonte detiene (in gare individuali e staffette) 14 Records spagnoli. Tre questi i record in vasca corta nei 400/800/1500 stile libero femminile.

Alle gare a stile si aggiungono i record nei 100 e 200 metri farfalla e 100/200/400 metri misti.

Record Belmonte in Vasca Corta

Mireia Belmonte ha conseguito 4 Record del Mondo in vasca corta:

800 metri stile libero con il tempo di 7: 59.34

1500 metri stile libero con il tempo di 15: 19.71

200 metri farfalla 1: 59.61

400 metri misti con il tempo di 4: 18.94

E’ anche la prima donna spagnola della storia del nuoto a vincere una medaglia olimpica. Nello specifico, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro vinse l’oro nei 200 metri farfalla.