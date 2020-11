Ministro Sport: Piscine e Palestre Rimarranno Chiuse Anche A Dicembre

Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora chiude ogni speranza di riapertura.

Ospite del programma televisivo Porta a Porta ha dichiarato che:

“Non credo che esistano purtroppo le condizioni sanitarie, in questo momento, per poter prevedere nel nuovo Dpcm, quello che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre, nuove riaperture per il mondo sportivo” Continua il Ministro: Io credo che tutte le realtà che abbiamo chiuso con l’ultimo Dpcm, non solo palestre e piscine, resteranno chiuse anche a dicembre. Non possiamo ripetere l’effetto che abbiamo avuto in estate, dove prima dell’estate pensavamo di aver superato. Anche se tra 2 settimane i dati dovessero essere migliori perché saranno il frutto, gli effetti delle decisioni misure prese, dobbiamo però superare l’inverno, facendo sacrifici”

Spadafora assicura poi sostegno alle categorie di lavoratori fortemente colpite dalle chiusure:

“Capisco che sarà una sofferenza per tutto questo mondo.

Ma è bene anche prepararsi, direi certamente, al fatto che ci sarà una proroga di queste chiusure.

Naturalmente questo vorrà dire che aiuteremo questi settori anche per tutto il tempo ulteriore in cui resteranno chiusi. Aiuti anche per i collaboratori sportivi.

Il bonus previsto per i collaboratori sportivi sarà di 800 € mensili.

Abbiamo già dato a queste figure le garanzie che meritano. Un bonus per marzo, aprile e maggio di 600 euro al mese. Lo stesso abbiamo fatto per il mese di giugno. Da domani mattina la società Sport e Salute erogherà il bonus per il mese di novembre. Questa volta è di 800 euro.

È evidente che questi lavoratori continueranno a dicembre a non essere impiegati in queste strutture e noi dovremo prevedere per loro altrettante misure anche a dicembre”.