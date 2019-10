Military Games: Finali Day 1 Bronzo Giulia Ramatelli Nei 200 Dorso

LIU Yaxin CHI 2:09.92 USTINOVA Daria RUS 2:10.64 RAMATELLI Giulia ITA 2:13.95

Prima medaglia italiana ai Military Games 2019. Bronzo per Giulia Ramatelli, l’atleta del Centro Sportivo Olimpico Esercito conclude la gara in 2:13.95 (passaggio ai 100 metri in 1:6.52) Durante le batterie del mattino Carlotta Toni aveva ottenuto il pass per la finale ma ha rinunciato per prendere parte ai 400 misti.