Medhali Sandeep Redkar World University Game Ke Liye Select

Medhali sandeep redkar jo ki Mumbai ke lokamanya tilak municipal medical college ki student hai unka selection Itlay me 3 july se 14 july tak hone wali 30th Summer Universiade 2019 me ho gya hai. Medhali Sandeep Rekar ne All india inter-university swimming tournaments me 1 and 3 meters diving springboard sports me 2 gold medals jeete the.

Universiade me pure world ki har university se swimmers select hokar aate hai jinki sankhya kafi hoti hai.

Diving ke alawa swimming se sahil chopra, siddhant sejwal and chahat arora ne 30th summer universiade 2019 me apni jagah pakki kar li hai. Swimming se select hue teeno hi swimmers Punjab university se hai.

