Los 10 Momentos Más Destacados De La Natación Española En Esta Década

Se acabó Rio 2016. Carrera muy dura que me deja sensaciones agridulces. Saber que das el 100% de ti sin cumplir el objetivo marcado es complicado. Solo daros las gracias x los mil ánimos y felicitaciones que me habéis mandado. Mi resultado forma parte de todos vosotros! Gracias.😊😘 Como dice mi tattoo: Never a Failure, Always a Lesson💪😆 #10km #copacabana #rio #olympics #before #competition #rest #new #goals #now #holidays #day12