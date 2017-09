LEN fordert von FINA mehr Einfluss europäischer Verbände

Die FINA erkennt die Erfahrung, das Fachwissen und die Kenntnisse der europäischen Vertreter, die bei der Organisation der Weltmeisterschaften und der sehr erfolgreichen Europameisterschaften in den Wassersportartgen, die alle zwei Jahre stattfinden, nicht an. Hier geht es nicht darum, qualifizierte europäische Vertreter zu ersetzen. Die FINA-Ausschüsse bilden einen wesentlichen Bestandteil einer Struktur, die einen reibungslosen Ablauf bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von FINA-Veranstaltungen sicherstellen soll. Ihre Aufgabe ist es, das höchste Niveau in allen Bereichen zu erhalten, um sicherzustellen, dass die Athleten ihre beste Leistung produzieren können. Die Entscheidungen der FINA gehen eindeutig in die falsche Richtung. Wir meinen, dass die Struktur jetzt in Gefahr ist und die Wassersportarten könnten aus der aktuellen Erfolgsspur entgleisen, was gegen die Interessen der Athleten wäre.” (Übersetzung aus dem Englischen)