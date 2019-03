La Società Acquachiara Ricorda Mario Riccio Nel Trofeo A Lui Dedicato

I TROFEO MARIO RICCIO

5 Maggio 2019

Stadio del Nuoto – Caserta

Vasca Lunga 50 metri

Comunicato della società Acquachiara ti 2000

Ad un anno esatto dalla tragica scomparsa, la società Acquachiara annuncia l’organizzazione, in collaborazione con il comitato campano della Federazione Italiana Nuoto, la prima edizione del trofeo di nuoto dedicato al giovane nuotatore biancazzurro Mario Riccio.

“Un atto dovuto al ragazzo ed alla famiglia oltre che un piccolo gesto da parte del nostro sodalizio per omaggiare la memoria di Mario”

Queste le parole di Franco Porzio.

“Ragionavamo sull’organizzazione della manifestazione già da svariati mesi ma ci sembrava doveroso ufficializzarla oggi. Il ricordo di Mario è sempre vivo in noi: quest’oggi lo ricorderemo in tutte le nostre strutture, in ogni turno di scuola nuoto”.

La Manifestazione avrà luogo il 5 Maggio 2019 presso lo Stadio del Nuoto di Caserta .

Le categorie in gara saranno categorie ragazzi, junior, cadetti e seniores.

Alla prima società classificata sarà consegnato il trofeo “Mario Riccio”.

Verrà assegnato un particolare riconoscimento all’atleta primo classificato nella gara specialità di Mario.



Questo il ricordo del suo allenatore, Tommaso Cerbone:

“A me piace pensare che Mario sia accanto a me, in ogni momento della giornata, e che mi supporti in tante attività che svolgiamo. Vivo Mario tutti i giorni, forse più di prima, in maniera molto forte: ci parlo, gli chiedo consigli, mi confronto. Sono sicuro che lui continua a nuotare, a fare ciò che gli piace fare. Felice e sorridente con le sue gioie, i suoi dispiaceri, i suoi sogni ed i suoi limiti.

Il mio non è un ricordo ma una costatazione che, dopo la vita terrena, ci sia un qualcosa di magico che permette a noi tutti, me, i suoi compagni di squadra e soprattutto la sua famiglia di vivere in maniera ancora più intensa e più profonda Mario”.