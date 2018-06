Indian Para Swimmers Ne Record Time Me Cross Kiya English Channel

Indian Para Swimmers Satendra Singh, Chetan Giridhar Raut(Maharastra), Rimo Saha(Bengal) And Jagdish Chandra Teli (Rajasthan) Ne 24 June KO English Channel(From Dover To Audinghen) Ko Relay Swimming Karke Paar Kar Liya Hai Unhone English Channel Ko 12hr And 26minutes Me Complete Kar Liya Jo Ki New National Record Hone Ke Sath Sath Asia Ka Bhi New Record Time Hai.

Satendra Singh Ne Arabian Sea Ko Bhi 5hr And 43minutes Me Cross Kiya Hai Jo Ki Unke English Channel Ko Cross Krne Ki Training Ka Ek Hissa Tha. 29 Saal Ke Satendra Singh India Ke Keval Aise Swimmer Hai Jinki Body 75% Disable Hone Ke Baawjud Arabian Sea Ko Cross Kiya Ho.

Satendra Singh Ko Madhya Pradesh Ka Highest Honor Vikram Award Bhi 2014 Me Mil Chuka Hai, Satendra Currently Cell Tax Department Me LDC Ki Post Par Kaam Kar Rhe Hai.

Santendra Singh Ka Dream Hai Ki Wo Asian Para Games 2018, Jakarta And Tokyo Paralympics Games 2020 Me India Ke Liye Swimming Kare.

