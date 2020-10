In Germania Campionati Cancellati Per Seconda Ondata Coronavirus

In Germania, il mese scorso la Federazione Tedesca di Nuoto (DSV) ha pubblicato il calendario delle gare per il resto del 2020, prevedendo l’organizzazione di un campionato nazionale a partire dal 29 ottobre.

La manifestazione doveva sostituire i Campionati previsti per la fine di Aprile 2020, cancellati a causa della pandemia.

Tuttavia, la DSV ha appena annunciato che i campionati sono annullati a causa della situazione relativa al coronavirus in Germania.

Thomas Kurschilgen, direttore sportivo agonistico della DSV, ha dichiarato:

“Durante la pandemia, la protezione della salute è sempre stata al centro delle nostre considerazioni nella realizzazione di tutte le attività sportive nel nuoto. Alla luce degli attuali sviluppi, con un rapido aumento del numero di infezioni in tutta la Germania, delle incertezze associate e degli appelli urgenti del governo federale, ci sentiamo obbligati a cancellare il DM2020”.

Anche il vicepresidente di DSV, Uwe Brinkmann, ha dichiarato:

“Noi e i nostri partner dobbiamo essere solidali in questa situazione eccezionale. Mettere da parte i nostri interessi per il bene del nuoto e della comunità. Ciononostante, nei prossimi mesi continueremo a sviluppare soluzioni con la necessaria cura e competenza e lavoreremo per garantire che il nuoto in tutte le sue forme possa sopravvivere alla crisi”.

Per il Washington Post, Germania ha registrato 4.516 nuovi casi di coronavirus venerdì 9 ottobre. Questo dato rimane significativamente più basso rispetto ai casi giornalieri di altri Paesi europei.

Ad oggi, in Germania sono stati segnalati 360.000 casi di coronavirus, con 9.773 decessi.

Alla luce di questi numeri, il medico della DSV, Prof. Dr. Alexander Beck, ha comunicato:

“Non è possibile organizzare gare a Berlino con un rischio accettabile per la salute di tutti i partecipanti. Questo nonostante il concetto di igiene ben sviluppato dalla DSV”.