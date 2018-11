Il Tempo Delle Scelte. Quando Scegliere Significa Rinunciare

Articolo di Valentina Lucconi

Un nuotatore più di chiunque altro si trova ad affrontare scelte quotidiane.

Cosa mangio se mi alleno alle 14.30? Che costume metto oggi? Quando faccio la versione di latino? Gare o compleanno di Sofia nel week end?

Ogni decisione che prenderai darà il peso a ciò che vorrai fare. Non esistono risultati senza rinunce. Non esiste sacrificio senza passione.

Se ti ritrovi quotidianamente a risponde alla domanda: “Ma come fai a fare tutto questo in un solo giorno?”

Allora, hai già scelto che ne vale la pena.

Hai già dato valore a quella rincorsa continua al tempo, mettendo la mano davanti agli altri per sentirti nel tuo posto nel mondo.

Li, a sfidare il cronometro per sentirti felice.

E’ il tempo delle scelte che stai vivendo e lo stai imparando fin da piccolo.

Hai scelto la fatica perché nulla di appaga di più della sensazione di avercela fatta.

Superare i tuoi limiti e puntare in alto, ormai è’ diventata quasi un’abitudine.

E nel momento in cui tutto sembra funzionare quasi fossi una macchina invincibile, qualcosa va storto e le aspettative diventano pressioni senza nemmeno accorgersene.

Li senti gli sguardi. Ti pesano addosso.

Perché è successo proprio a te?

Non esiste una riposta. Continui a farti le stesse domande da settimane, proprio ora che le cose stavano andando per il meglio.

Cammini in equilibrio da mesi cercando un senso a tutta questa fatica e forse, nessuno è mai riuscito a darti una risposta.

Ripercorri tutti i passi, cercando l’errore in modo maniacale, rincorrendo quel cronometro che ora ti è meno amico e ti senti perso.

Non devi correre dietro a qualcosa che ha fermato il tuo percorso.

Distaccati.

E’ successo ed ora devi scegliere di affrontare la tempesta.

Affronta da dentro il tuo momento, e’ questa la scelta più difficile. Accetta di dover trovare soluzioni.

Un viaggio non cambia direzione se percorri lo stesso binario. Cambia solo il tempo per arrivare alla meta.

Cambia preparazione, cambia nutrizione, cambia squadra, cambia tu.

Da dentro, nell’attitudine, nell’affrontare le difficoltà, nel chiedere aiuto. Mettici impegno e leggerezza.

Ogni ripartenza e’ faticosa, ma l’accettazione del fallimento ti renderà più forte.

Quell’ acqua dove vivi, ti sfoghi e dove cresci è solo tua e di chi vive la tua scelta di fare rinunce.

Non esistono scelte giuste o scelte sbagliate.

Esistono solo scelte fatte.

VALENTINA LUCCONI

Ex atleta professionista di nuoto dal 2006 al 2011, appassionata di economia, di sport e di tendenze, trova importante la comunicazione e lo scambio di opinione per la crescita personale ed aziendale. Allenatrice di nuoto squadra agonistica Vela Nuoto Ancona e membro del Gruppo Amici per lo Sport di Falconara (associazione che si occupa in forma volontaria di organizzare eventi sociali e sportivi sul territorio marchigiano). Ama viaggiare, il buon cibo e lo sport.

Citazione preferita: ‘’Fosse stato semplice, lo avrebbe fatto qualcun altro‘’.

Nella carriera agonistica ha collezionato 27 Medaglie ai campionati Italiani (di cui un Oro ed un Bronzo a livello assoluto), 5 medaglie ad eventi internazionali e 3 record italianicategoria Juniores.

Come atleta Master ha conquistato 4 record italiani in vasca corta (50-100-200 dorso e 200 misti). I record italiani in vasca lunga sono due: 100 e 200 dorso. Campionessa italiana 2017 nei 100 e 200 dorso.

Campionessa Mondiale a Budapest nel 2017 nei 100 e 200 metri dorso, con Record dei Campionati.