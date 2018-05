Giacomo Carini La Farfalla che Vola Con Michael Phelps

Data di Nascita: 2 Luglio 1997 – Piacenza

Team: G.S. Fiamme Gialle

Vent’anni, specialista dello stile farfalla.

Una specialità che porta il peso e la responsabilità del suo idolo indiscusso, Michael Phelps.

Nel 2016 fissò il nuovo Record Italiano nei 200 metri farfalla quando era ancora un cadetto, con il tempo di 1’55″48.

Avrebbe con quel tempo conquistato la finale olimpiaca a Rio 2016. Con i “se” e con i “ma” non si fa la storia, e Giacomo confermò il suo valore ai successivi Campionati Italiani. L’otto aprile 2017 a Riccione abbassò ulteriormente il Record Italiano con il tempo di 1’55″40.

Conquista la convocazione ai Mondiali di Budapest, dove si ferma soltanto al tredicesimo posto.

Il 2018 di Giacomo inizia con un unico obiettivo. Qualificazione agli Europei di Glasgow e ritorno nell’olimpo della sua specialità.

Grinta e determinazione sono doti che non gli mancano, e a motivarlo e spingerlo ora c’è quella sigla “MP” che porta sul suo costume da gara.

Lo abbiamo intervistato durante il collegiale ad Ostia, dove si sta preparando per l’appuntamento cruciale di questo inizio di stagione: il Trofeo Settecolli, che si svolgerà a Roma dal 29 Giugno al primo Luglio.

L’intervista

Swim Swam: In questo momento sei in collegiale con il gruppo dei velocisti. Che tipo di atmosfera e soprattutto cosa ti aspetta da questi giorni ad Ostia.

Giacomo Carini: Si respira un’atmosfera assolutamente piacevole ! Il gruppo dei velocisti è un ottimo gruppo, che ho conosciuto molto bene l’anno scorso. Sta procedendo bene e sono contento perché stiamo lavorando molto sia sui dettagli che sulla velocità vera e propria.

Swim Swam: Questa stagione potrebbe essere cruciale nella tua carriera. Nel 2016 hai sfiorato il sogno Olimpico. Nel 2017 sei diventato primatista dei 200 farfalla. Cosa vedremo nel 2018?

Giacomo Carini: Questa stagione è una stagione importante, ma anche di passaggio secondo me. Quest’anno ho fatto scelte importanti dal punto di vista della preparazione… ho deciso di privilegiare nei mesi autunnali/invernali/primaverili di quest’anno lavori improntati sulla quantità, in vista del mondiale e dell’olimpiade degli anni prossimi. Ora devo cercare di velocizzare al meglio tutto il volume fatto.

Swim Swam: Agli assoluti di Riccione sei arrivato quarto con un tempo che non rispecchia l’atleta che avevamo visto un anno prima. In che modo stai lavorando per tornare ai massimi livelli?

Giacomo Carini: Come ho già detto il tempo ad aprile, che non mi rispecchia assolutamente, è causa di un “appesantimento” della nuotata, dovuto per forza di cosa al grande volume nuotato. Ora sto cercando di velocizzare tutto il lavoro svolto.

Gli obiettivi

Swim Swam: Al Settecolli tra poco più di un mese, proverai a strappare la qualificazione per gli Europei di Glasgow. C’è un atleta internazionale con cui vorresti confrontarti in acqua?

Giacomo Carini: Al Settecolli proverò il pass per Glasgow. Sicuramente la rivalità non mancherà poiché il Settecolli sta diventando ogni anno sempre più competitivo. Se devo dire il nome di qualcuno, allora spero di gareggiare contro atleti di calibro mondiale quali LeClos e Kenderesi.

Swim Swam: Indossi il marchio dell’atleta più medagliato di tutti i tempi, che tipo di emozione provoca indossare lo stesso costume di Michael Phelps?

Giacomo Carini: Il progetto ormai va avanti da qualche mese e devo dire che sono molto soddisfatto. La disponibilità dello staff che mi segue è ottima, ma soprattutto il prodotto tecnico è ottimo. Mi dà la possibilità di allenarmi al top. Infine portare i colori di un grande campione, tra l’altro mio idolo indiscusso, è una grande emozione, spero ci sia l’occasione di conoscerlo.