Edizione Da Record Per Il IV GP Città Di Napoli-A Caserta Sabato E Domenica

IV GRAN PRIX CITTA’ DI NAPOLI

25/26 Maggio 2019

Caserta (CE) – Stadio Del Nuoto

Il fischio di inizio è previsto per sabato 25 Maggio, per quello che si conferma il più grande evento di nuoto della Regione Campania.

La lista degli atleti partecipanti è ricca di nomi di rilievo nazionale ed internazionale, elevando il livello tecnico della manifestazione, che darà sicuramente anche spunti cronometrici interessanti.

Spettacolo in acqua e sulle tribune, con gli appassionati in attesa del trofeo da settimane.

L’atmosfera sarà quella di un Assoluto con i blocchi di partenza occupati da campioni olimpici, mondiali ed europei.

La quarta edizione è già record di presenze, con iscrizioni chiuse in anticipo per raggiungimento numero massimo di atleti.

Oltre 1000 iscritti con 2500 presenze gara, nella manifestazione che per due giorni catalizzerà l’attenzione del mondo natatorio nazionale.

Mancano quaranta giorni alle Universiadi di Napoli e due mesi ai Mondiali in Corea. Con il Trofeo Settecolli di Roma che si avvicina, molti atleti utilizzeranno la vasca Casertana per testare la propria preparazione. Obiettivo: centrare il tempo limite e sperare nella convocazione.

ATLETI PRESENTI A CASERTA

Per presentare l’evento domani, martedì 21 maggio, alle ore 10, presso la sala giunta della Provincia di Caserta (viale Lubic, 6, ex area Saint Gobain) è in programma la conferenza stampa di presentazione. Saranno svelati i nomi di tutti gli atleti in gara e il programma completo della rassegna, con gli orari delle prove più attese.

Sarà possibile guardare le gare in streaming live attraverso la pagina Facebook dell’evento (link qui).

Main sponsor dell’evento è Coconuda; sponsor tecnico Aquajoy.

Il GP città di Napoli è organizzato dalla Società“Eventualmente – Eventi & Comunicazione” e dalla società “Sporting Club Flegreo” con il patrocinio del Comitato Regionale Campano FIN

PROGRAMMA GARE: