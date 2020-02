DMS: Würzburg führt bei den Männern und Frauen nach dem 1. Abschnitt

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2020, Endkampf 1. Bundesliga

1. und 2. Februar 2020 in Wiesbaden

Nach dem ersten Veranstaltungsabschnitt am Samstag konnte sich der SV Würzburg 05 sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen an die Spitze setzen. Insgesamt werden drei Abschnitte mit dem kompletten Einzelprogramm einer Kurzbahn-Weltmeisterschaft geschwommen, jedoch ohne die 1500 m Freistil bei den Frauen und die 800 m Freistil bei den Männern.

Die punktbesten Einzelleistungen für ihre Teams erzielte Leonie Antonia Beck über 800 m Freistil in neuer persönlicher Bestzeit von 8:16,95 (Deutscher Rekord: 8:08,02) und damit 897 Punkten für ihre Mannschaft, den SV Würzburg 05. 877 Punkte holte Ruwen Straub über die 1500 m Freistil bei den Männern mit einer Zeit von 14:45,85 (PB 14:31,96) Minuten für den SV Würzburg 05.

Ebenfalls über 850 FINA Punkten blieben Marco Koch (SG Frankfurt) über 200 m Brust in 2:06,33 Minuten (860 Punkte), Christian Diener (Potsdamer SV) über 200 m Rücken in 1:50,99 und 862 Punkten. Bei den Frauen holte Lea Boy (SV Würzburg 05) 872 FINA Punkte für ihr Team über 400 m Freistil in 4:04,76 Minuten und Annika Bruhn kam auf 873 Zähler über 200 m Freistil in 1:55,82 Minuten für die Neckarsulmer Sportunion.

Im letzten Jahr waren bei den Frauen die Neckarsulmer Sportunion und der SC Wiesbaden und bei den Männern der SC Wiesbaden und der SV Nikar Heidelberg aufgestiegen. Die Heidelberger Männer müssen den Ausfall von Philip Heintz verkraften, der verletzungsbedingt eine Pause einlegen muss.

Zwischenstand nach Wettkampf 102 – männlich

(Platzierung – Verein – Punkte – Abstand)

1. SV Würzburg 05 12711

2. SG Frankfurt 12329 382

3. Neckarsulmer Sportunion 12262 67

4. 1.Potsdamer SV12057 205

5. SC Wiesbaden 1911 12045 12

6. SG Neukölln Berlin 11985 60

7. SG Essen I 11976 9

8. SG Stadtwerke München 11558 418

9. DSW 1912 Darmstadt 11460 98

10. SG Bayer 11289 171

11. SV Nikar Heidelberg 11073 216

12. W98 Hannover W98 10989 84

Zwischenstand nach Wettkampf 113 – weiblich

(Platzierung Verein Punkte Abstand)

1. SV Würzburg 05 12719

2. SC Wiesbaden 1911 12676 43

3. SV Nikar Heidelberg SV 12394 282

4. Neckarsulmer Sportunion 12367 27

5. SG Neukölln Berlin 12116 251

6. SG Essen I 11496 620

7. SSG Leipzig 11245 251

8. SG Stadtwerke München 11003 242

9. SG Frankfurt 10986 17

10. 1.Potsdamer SV10683 303

11. SSG Saar Max Ritter 10612 71

12. SG Dortmund 10596 16