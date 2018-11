Come Eseguire Una Virata Esplosiva Nello Stile Rana E Farfalla

LA VIRATA “APERTA”

Quando si tratta di eseguire una virata “aperta” era in gioco la legge di conservazione dell’energia .

Questa legge stabilisce semplicemente che all’interno di un sistema isolato, a rotazione (come un nuotatore che tocca il muro), qualunque sia la quantità di energia che viene generata dal nuotatore, la virata rimarrà costante.

La quantità di energia in tale sistema può essere creata o distrutta, mentre la quantità di energia cinetica di un nuotatore che tocca la parete è correlata alla massa del nuotatore.

La massa del nuotatore è fissa.

Velocità Angolare e Diametro di Sterzata

Ci sono poi altri due fattori, la velocità angolare ed il diametro di sterzata.

Questi fattori invece, determinano la differenza di energia nella virata.

In altre parole, se si accorcia il diametro del nuotatore, la velocità angolare risultante aumenterà notevolmente.

Questo è esattamente ciò che succede in virata.

Se ci accorcia il diametro, piegando le ginocchia sotto il petto, la velocità in uscita aumenterà.

In questa tipologia di virata, il nuotatore tocca in una posizione più orizzontale. Per realizzare l’obiettivo di virare velocemente, il nuotatore deve appallottolarsi. La testa si gira verso il corpo, consentendo alla bocca di uscire fuori dall’acqua per respirare.

Per un ottimo tutorial su come fare una virata aperta, guarda il video corsia 2 o 3 sul nostro servizio in abbonamento.

Questa settimana Kelsi Worrell Dahlia eseguirà la virata veloce a rana e farfalla. Inoltre ci saranno alcuni esercizi che proponiamo a The Race Club per insegnare questa tecnica.

Per coloro che sottoscrivono Corsia 3, questa settimana ci sarà anche un esercizio per gli addominali che che è stato proposto da uno dei più veloci nuotatori Masters di tutti i tempi, Rich Abrahams.

Vostro,

Gary Sr.

