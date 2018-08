Campionato Italiano Cat: Miressi Record Italiano 100sl-Terzo Al Mondo

CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA

Roma – Foro Italico 07/13 Agosto 2018

Alessandro Miressi è tornato da Glasgow con la medaglia d’oro dei 100 m stile libero in valigia.

Nelle semi finali dei 100 stile libero a Glasgow nuotava il suo personal dei sempre, 48.11. Un continuo miglioramento per il diciannovenne, che aveva siglato il suo precedente personale al Trofeo Settecolli, (48.25) fissando anche il nuovo Record della Manifestazione.

Nella finale europea, toccava per primo la piastra a 48.01 nuovo personal best, laureandosi Campione d’Europa davanti a Duncan Scott, 48.23 e Mehdy Metella, 48.24.

Come altri atleti della formazione azzurra, anche Alessandro Miressi ha preso parte ai Campionati Italiani Estivi di Categoria, che si stanno svolgendo al Foro Italico di Roma

100 M STILE LIBERO MASCHILE – CADETTI

MIRESSI Alessandro 47.92 NARDINI Davide 49.85 DEPLANO Leonardo 50.28

Miressi, tesserato GS Fiamme Oro/Roma-Centro Nuoto Torino, effettua il passaggio ai primi 50 mt a 23.19 ed un ritorno a 24.73 per un tempo totale di 47.92 che è il nuovo Record Italiano Assoluto.

Alessandro Miressi si conferma l’erede di Luca Dotto. Proprio a Dotto infatti, succede non solo nel titolo europeo, ma anche nel record italiano.

Il precedente Dotto lo aveva stabilito ai Campionati Assoluti di Riccione il 21/04/2016, con il tempo di 47″96.

Queste le dichiarazioni di Miressi subito dopo la gara:

“Era da tempo che me lo stavo promettendo ma non me lo aspettavo proprio. Ora gioco a carte scoperte, sarà bravo il mio allenatore a gestire la mia crescita. Questo record è la ciliegina sulla torta e battere un mito come Luca Dotto è un onore per me. Adesso vacanze, sono veramente stanco ma poi si riparte con un obiettivo ben preciso: il Mondiale”.

Con il tempo realizzato oggi a Roma, Alessandro balza dall’ottava alla terza posizione nel ranking mondiale stagionale.