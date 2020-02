Aggiornamento Coronavirus: Anche FIN Veneto Sospende Attività

Anche FIN Veneto prende misure cautelari per contrastare la diffusione del coronavirus.

Dopo l’annuncio della Federazione Italiana Nuoto e del Comitato Regionale lombardo, FIN Veneto ha diramato il seguente comunicato:

A causa della criticità determinata dal Coronavirus, è sospesa la partecipazione di Atleti e Società del Comune di Vo’ alle manifestazioni in programma questo fine settimana in linea con l’ordinanza emessa dal Comune medesimo.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Questa mattina vi abbiamo notiziati circa la sospensione delle attività nei comuni lombardi di:

Codogno

Castiglione d’Adda

Casalpusterlengo

Maleo

Fombio

Bertonico

Castelgerundo

Terranova dei Passerini

Somaglia

San Fiorano

La Federazione Italiana Nuoto ha diramato un comunicato stampa nel quale si sospendono le attività nella zona colpita dall’epidemia di coronavirus.

Sono stati momentaneamente sospesi dalle attività anche tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli ufficiali gara che risiedono nei comuni isolati.

Si legge nel comunicato ufficiale:

In via cautelativa e su indicazioni delle autorità sanitarie, la Federnuoto, in accordo con il Comitato Regionale Lombardia, sospende tutte le gare in programma nei dieci Comuni isolati del lodigiano indicati dalla Regione Lombardia

Determinazioni del Comitato Regionale Lombardia

Il Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Nuoto ha pubblicato ieri la seguente determina:

A causa della criticità determinata dal Coronavirus che ha coinvolto alcune zone del Lodigiano, e nel rispetto dell’ordinanza emanata in data odierna da Regione Lombardia, il Comitato regionale lombardo della Federazione italiana nuoto ha deciso che i presidenti della società interessate possono chiedere il rinvio delle partite di pallanuoto di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 febbraio di tutti campionati nelle quali risultino coinvolti atleti, tecnici e dirigenti residenti o tesserati per società con sede o impianti di allenamento nei comuni oggetto dell’ordinanza sopracitata.

Allo stesso modo, il Comitato regionale lombardo della Federazione italiana nuoto ha deciso di sospendere la partecipazione a tutte le manifestazioni agonistiche in programma sabato 22, domenica 23 degli atleti, dirigenti e tecnici tesserati per società con sede o impianti di allenamento nei comuni oggetto dell’ordinanza sopracitata.

Il Trofeo Città di Milano è confermato. L’importante manifestazione internazionale, avrà luogo il prossimo fine settimana.

Il comitato organizzatore del Trofeo Città di Milano porterà avanti con normalità la preparazione del meeting in programma per il prossimo fine settimana (28, 29 Febbraio e 1 Marzo), seguendo con attenzione e scrupolo le disposizioni prescrittive e cautelative da parte delle Autorità, circa il problema “coronavirus”.

Informazioni e aggiornamenti verranno dati tempestivamente