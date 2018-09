3 Life Lesson Jo Ham Swimming Se Sikh Sakte Hai

Kya Aap Jante Hai Ki Swimming Apko Sirf Fit Rhne Me Hi Help Nahi Karti Balki Apko Kuch Ase Lesson Deti Hai Jo Apki Life Me Aage Success Hasil Karne Me Bahut Helpful Ho Sakti Hai.

Mai Koi Time Mangement Ki Baat Nahi Kar Rha Hu Aur Na Hi Sportsmanship Ki, Ye Chiz Aapko Kisi Classroom Me Nahi Sikhayi Jayegi. Agar Aap Apne Swimming Career Me Attention Dete Hai To Aap Khud In Sabhi Lessons Ko Hasil Kar Lenge.

To Chaliye Baat Krte Hai Unn 3 Life Lesson Ki Jo Ham Swimming Se Sikhte Hai Yaa Sikh Sakte Hai:-

Big Improvement Ke Liye Patience Jaruri Hai-

Patience Ek Aise Chiz Hai Jo Decide Kar Deti Hai Ki Aap Apne Life Me Kitne Success Ho Sakte Hai. Jaise Ki Agar Mai Apni Baat Kru To Agar Maine Koi Chiz Decide Kar Li Ki Mujhe “Ye Karne Hai” To Mujhe Uss Chiz Ko Hasil Karne Ke Liye Sochna Nahi Pdega Or Mai Usi Wakt Se Uspar Kaam Krna Shuru Kar Dunga Jabki Maine Kuch Ko Dekha Hai Ki Unki Soch Me To Kuch Bada Hi Rhta Hai Lekin Jab Wo Ek Do Baar Try Karte Hai Or Wo Chiz Unko Hasil Nahi Ho Paati Hai To Wo Frustrate Ho Jate Hai Or Fir Wahi Frustration Unko Ek Alag Hi Zone Me Lekar Chali Jati Hai Jise Ham Depression Ke Name Se Jante Hai And Usi Depression Se Wo Apne Target Se Alag Hota Jata Hai.

One – Isliye Mai Ek Line Me Yahi Khunga Ki “Long Term Progress Requires Patience”

Swim Karne Se Phle Aap Ko Paddling Krni Sikhni Hoti Hai:-

Jis Tarah Aapko Apne First Swim Karne Se Phle Paddling Krni Padti Hai Usi Tarah Aapko Apne Goals Ko Hasil Karne Ke Liye Kuch Karna Hota Hai. Unn Sabhi Bade Goals Jo Aapne Soche Hai, Unko Pane Ke Liye Jaruri Yahi Hai Ki Aap Present Time Me Jo Kaam Kar Rhe Hai Kya Usme Aapko Success Hasil Ho ? Kyuki Swimming Me Agar Mai Abhi Tak Ke Sabse Great Swimmer Ki Baat Kru To Unhone Direct Swim Karna Nahi Sikh Liya Tha Balki Phle Apne Darr Par Success Paya Fir Apne Body Ko Water Me Adjust Krne Par Success Paya Isi Trah Floting, Paddling In Sab Par Success Pakar Apne Aap Ko Uss Kabil Bnaya Jaha Se Wo Apne Goal Tak Pahuchne Ke Raste Ko Bilkul Sidha Kar Chuke The . Or Patience Ke Sath Usi Raste Par Chal Kar Hi Wo Aaj Pure World Ka Greatest Swimmer Hai.(Michael Phelps)

Two- Isliye Shuruwat Hmesa Ground Level Par Success Pane Se Hi Kri Jati Hai

Hame Hmesa Victory Nahi Milti Hai:-

Isko Janne Ka Sabse Accha Tarika Hai Ki Aap Har Swim Meet Me Jaye Or Waha Ye Dekhe Ki Kya Jo Elite Swimmers Hai Wo Apni Race Harne Ke Baad Kya Reaction Krte Hai Or Usko Khud Ke Reaction Se Compare Kriye.

Kya Ve Swimmers Harne Ke Baat Sharminda Ho Jate Hai Ya Unko Itna Bura Lagta Hai Ki Wo Apni Baaki Ki Race Ke Liye Warm-Up Par Nahi Aate ? Ya Sabse Alag Ho Kar Baith Jate Hai Or Kisi Se Baat Nahi Karte ?

Jaha Tak Maine Observe Kiya Hai Maine Yahi Paya Hai Ki Ve Swimmers Harne Ke Baad Sirf Ek Chiz Dekhte Hai Ki Unhone Kis Part Me Galti Kar Di Or Uske Alawa Bilkul Negative Nahi Sochte Or Aane Wali Agli Race Par Pura Focus Daal Dete Hai Or Yakin Maniye Yahi Ek Mature And Competitive Swimmers Ki Pahchan Bhi Hoti Hai.

Three – Har-Jeet Par Dhyan Na Dekar Weak Point Ko Dekh Kar Uspr Work Krna Swimming Hme Sikhati Hai

