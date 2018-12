16-Jähriger Artem Selin holt sich deutschen Titel über 50 m Freistil

Internationale Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2018

Im schnellsten Lauf über 800 m Freistil sicherte sich Ruwen Straub den Titel in einer Zeit von 7:37,57 Minuten. Sven Schwarz (2002, 7:40,60) und Silas Beth (2003, 7:53,87) stelten neuen Altersklassenrekorde auf. Ruwen Straub und Sören Meißner schenkten sich in diesem Rennen über immerhin 32 Bahnen nichts, am Ende hatte Straub die Hand zuerst an der Wand.

Ergebnis 800 m Freistil, Männer:

Leonie Beck stellte mit 15:47,43 Minuten eine neue Bestzeit auf und holte sich den Titel. Ihre alte Bestzeit lag bei 15:56,32 Minuten, also ein riesiger Sprung für die 19-Jährige. Damit kann sie sich sogar an die Spitze der Weltrangliste 2018 setzen.

Ergebnis 1500 m Freistil, Frauen:

Leonie Beck, 15:47,43 Celine Rieder, 16:05,56 Josephine Tesch, 16:12,11

Die 100 m Rücken entschied Nadine Laemmler für sich. Sie verbesserte ihre Bestzeit um über 2 Sekunden von 59,75 auf 57,74. Mit dieser Zeit hätte sie gute Chancen gehabt, bei der Kurzbahn-WM ins Halbfinale zu kommen. Sie war auf jeden Fall schneller als Laura Riedemann, die im Vorlauf bei der WM nach 58,27 Sekunden anschlug.

Ergebnis 100 m Rücken, Frauen:

Nadine Laemmler, 57,74 Nina Kost, 58,42 Johanna Roas, 58,42

Andreas Wiesner sicherte sich den Titel über 100 m Rücken bei den Männern in einer Zeit von 51,61 (PB 51,22).

Ergebnis 100 m Rücken, Männer:

Andreas Wiesner, 51,61 Michael Schäffner, 51,97 Lukas Löwel, 53,07

Mit einem neuen Jahrgangsrekord bei den 17-Jährigen sicherte sich Anna Elendt den Sieg über 50 m Brust in 30,82 Sekunden. Ihre Bestzeit liegt aber bei 30,64 Sekunden, diese Zeit schwamm sie vor einem Jahr.

Ergebnis 50 m Brust, Frauen:

Anna Elendt, 30,82 Alice Ruhnau, 3^1,20 Emilie Boll, 31,21

Während Fabian Schwingenschlögl heute in China bei der Kurzbahn-WM einen neuen deutschen Rekord in 25,87 aufgestellt hat, holte sich Erik Steinhagen den deutschen Meistertitel in 26,64 Sekunden. Dies ist exakt seine persönliche Bestzeit.

Ergebnis 50 m Brust, Männer:

Erik Steinhagen, 26,64 Max Ziemann, 26,86 Christian vom Lehn, 27,31

Franziska Weidner machte über die 200 m Lagen einen großen Zeitsprung und verbesserte ihre Bestzeit von 2:11,04 auf 2:09,37 Minuten. Damit konnte sie sich die Goldmedaille abholen.

Ergebnis 200 m Lagen, Frauen:

Franziska Weidner, 2:09,37 Alexandra Wenk, 2:11,04 Zoe Vogelmann, 2:12,09

David Thomasberger erreichte ebenfalls eine enorme Verbesserung: Er drückte seine Bestzeit mal eben von 1:59,39 Minuten auf 1:54,99. Damit hätte er sogar bei der Kurzbahn-WM ins Halbfinale einziehen können.

Ergebnis 200 m Lagen, Männer:

David Thomasberger, 1:54,99 Johannes Hintze, 1:55,83 Felix Ziemann, 1:56,10

Auch die Zeiten der Erstplatzierten über 50 m Freistil haben Halbfinalpotential für die Kurzbahn-WM gehabt: Jessica Felsner holt sich den Sieg in 24,38 Sekunden vor Nina Kost in 24,32 Sekunden. In 24,80 Sekunden gelingt Angelina Köhler ein neuer deutscher Jahrgangsrekord (geboren Jg. 2000), ihre persönliche Bestzeit stellte sie jedoch vor einem Jahr in 24,64 Sekunden auf.

Ergebnis 50 m Freistil, Frauen:

Jessica Felsner, 24,28 Nina Kost, 24,32 Angelina Köhler, 24,80

Der 16-jährige Artem Selin holte sich seinen ersten deutschen Meistertitel in der offenen Klasse über die 50 m Freistil in neuem Jahrgangsrekod von 21,53 Sekunden.

Ergebnis 50 m Freistil, Männer:

Artem Selin, 21,53 Christoph Fildebrandt, 21,62 Tim-Thorben Such, 21,82

Morgen ist der letzte Tag der Deutschen Meisterschaften 2018: