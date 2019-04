Adam Peaty stellt zwei #1 World Rankings in einem Rennen auf

Bei den British Swimming Championships, die zur Zeit im Tollcross International Swimming Centre in Glasgow stattfinden, hat Adam Peaty in einem Rennen zwei Weltjahresbestzeiten aufgestellt. Im Finale über 100 m Brust siegte er in 57,85 Sekunden. Diese Zeit ist ebenso die Nummer 1 in der Welt 2019 wie seine Durchgangszeit bei 50 m von 26,63 Sekunden. Mit dieser Leistung bestätigte der Olympiasieger von 2016 wieder einmal seine Vormachtsstellung über die Sprintstrecken im Brustschwimmen.

Die ersten drei Briten bei den Nationalen Britischen Meisterschaften schaffte es unter die TOP 5 in der Welt in diesem Jahr. Neben Peaty steht James Wilby in 58,66 Sekunden auf Platz 3 und Ross Murdoch in 59,21 Sekunde nauf Platz 5.

Nur Peaty ist schneller als Peaty: seine heutige Zeit von 57.87 ist die Nummer 8 der schnellsten Leistungen auf der 100 m Bruststrecke und gleichzeitig die Nummer 8 der schnellsten Leistungen des Adam Peaty. Zur Zeit hält er die 13 schnellsten Zeiten, auf Platz 14 ist der Weißrusse Ilya Shymanovich mit einer Zeit von 59,2 zu finden. Nur Adam Peaty ist jemals die 100 m Brust unter 58 Sekunden geschwommen.