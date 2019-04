Yulia Efimova Non Ci Sarà Agli Europei In Corta E Parla Del Ritiro

La medaglia d’argento delle Olimpiadi del 2016, Yulia Efimova ha rilasciato un’intervista con la Russia di RSport.

La Campionessa parla dei suoi futuri piani. In particolare si sofferma sugli obiettivi del 2019, e sul futuro dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

L’intervista

Yulia Efimova parteciperà al Mare Nostrum Tour questa estate, ma non ai prossimi Campionati Europei in vasca corta, in programma a Dicembre.

“Molto probabilmente no” ha detto la Efimova.

“La vasca corta non è il mio forte. Ho intenzione di gareggiare in vasca lunga negli Stati Uniti per prepararmi al meglio per le Olimpiadi di Tokyo.”

La russa rinuncerà anche alle tappe della Coppa del Mondo FINA. Secondo quanto dichiara nell’intervista, vuole evitare troppi viaggi per preservarsi da possibili infortuni e per non stancarsi troppo.

Per quanto riguarda la FINA Champions Swim Series, la Efimova parteciperà soltanto a due eventi, a Budapest ed alla finale di Indianapolis.

Quando le è stato chiesto se ha intenzione di ritirarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo ha risposto:

“Non lo so. Ad ogni Olimpiade ho pensato ‘Questa è l’ultima”.

Ha parlato anche della sua decisione di abbandonare i misti. La Efimova sta concentrando la sua preparazione sulle tre gare dello stile rana, poiché conquistare una medaglia nei misti ai Campionati del Mondo è cosa per lei molto improbabile.

Ha anche detto che il giorno del suo compleanno si sono presentati alla porta gli agenti dell’antidoping per un controllo ed ha dichiarato scherzosamente: “E’ il miglior regalo”.

Originariamente riportato in inglese da Jared Anderson