Stefano Iacobone, Ex Azzurro E’ Morto In Un Incidente D’Auto A 31 Anni

L’ex atleta azzurro, Stefano Iacobone, è deceduto questa notte a Treviglio, in provincia di Bergamo, in un incidente stradale.

Aveva trentuno anni.

L’incidente è avvenuto verso le 2 di questa notte. A bordo di una Peugeot 207, Stefano è finito contro il guardrail nei pressi della concessionaria Daiatzu all’entrata di Treviglio.

La causa dello schianto sarebbe stata un colpo di sonno e Stefano è morto sul colpo.

Stefano era tesserato come atleta Master con la società Melzo Nuoto.

Specialista dello stile farfalla, da agonista aveva nuotato per il Team Lombardia MGM e per l’Ispra Nuoto.

Con l’Ispra aveva stabilito un record italiano nella staffetta 4×100 mista in vasca corta nel 2009, ed era allenato dal tecnico federale Stefano Morini.

Era anche diventato campione italiano nei 100 metri farfalla

Il mondo del nuoto piange Stefano Iacobone, 31 anni.

Ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 42 che porta verso Castel Rozzone e Arcene, a Treviglio in provincia di Bergamo.

L’auto è sbandata finendo fuori strada.

Nel violento impatto contro la carreggiata, il delfinista è morto tragicamente nonostante l’arrivo dei soccorsi della Croce Rossa di Treviglio.

L’atleta nuotatore lombardo attualmente tesserato per la società Master Melzo Nuoto, ha nuotato per il Team Lombardia MGM e per l’Ispra Nuoto allenato dal tecnico federale Stefano Morini.

Campione italiano nei 100 farfalla ai tempi dell’Ispra con cui aveva stabilito nel 2009 il record italiano della 4×100 mista in vasca corta, nonché azzurro in diverse occasioni tra cui gli Europei di Stettino.

A livello individuale deteneva il 14° crono italiano all time in 52″98 e il 34° nei 200 (2’00″20). Mentre da 25 metri aveva di personale 52″98 e 1’54″87 (12esimo all time).

Ai famigliari e agli amici giungano le più sentite condoglianze […]”