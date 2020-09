Salute Mentale Degli Atleti: Le Attività Della Federazione Giapponese

La salute mentale degli atleti continua ad essere al centro dell’impegno della Federazione Nuoto Giapponese (JASF).

Il rinvio dei Giochi Olimpici del 2020 a causa della pandemia di coronavirus ha provocato una serie di emozioni negli atleti. Dal dolore per “quello che sarebbe potuto essere” al sollievo di avere un anno in più per prepararsi al meglio. Inoltre, gli atleti hanno affrontato l’incertezza sulla Possibilità di continuare ad allenarsi. Strutture chiuse e divieti di viaggio hanno limitato la loro partecipazione a gare internazionali.

Quando i nuotatori giapponesi sono tornati in acqua, la Federazione ha fornito loro un compendio. Oltre alle classiche linee guida anti COVID-19, è stata inserita una sezione riguardante proprio la salute psicologica.

Nell’intento di voler continuare a supportare gli atleti, il professore associato della Nippon Sport Science University, Hideaki Takai, si è assunto il compito di aiutare diversi atleti d’elite giapponesi a risolvere questi problemi.

Ha dichiarato il professore al Japan Times:

Ci sono questi due atleti che sto sostenendo nell’allenamento mentale, e sono gli estremi”. Uno, che è più giovane, insiste sul fatto che è ancora più sicuro di vincere l’oro (alle Olimpiadi) perché può allenarsi ancora di più. Dice che può vincere l’oro, non l’argento. All’altro lato c’è un talento emergente che punta a sfondare per il podio. Si allenavano all’estero, ma ora non possono farlo. Così ora che gli atleti si allenano in Giappone, dove non hanno altri atleti allo stesso livello con cui allenarsi, si sentono come se il loro livello atletico fosse sceso. Erano stati allenati da uno staff di allenatori stranieri. Ora l’atleta vuole allenarsi da solo e questo li sta influenzando mentalmente.

Il compito dei preparatori è dunque di monitorare quotidianamente gli atleti durante gli allenamenti. Gli atleti sono portati ad identificare i problemi e cercare di risolverli da soli.