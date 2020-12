Noe Ponti Stabilisce Il Record Svizzero Nei 100 Farfalla E Vola A Tokyo

ROTTERDAM QUALIFICATION MEET (NED)

I record continuano ad essere protagonisti al Rotterdam Qualification Meet nei Paesi Bassi.

Questa mattina iniziamo il nostro consueto report dei primati nazionali con la prestazione di un giovane nuotatore Svizzero, molto conosciuto da noi italiani.

Nelle batterie di qualifica del mattino dei 100 metri farfalla maschili, Noe Ponti ha nuotato il tempo più veloce, toccando la piastra in 51.24. In questo modo non solo conquista la corsia numero 4 nella finale di stasera, ma stabilisce anche il nuovo PB ed il Record Nazionale Svizzero.

Noe Ponti, allenato da Massimo Meloni, nei 100 metri farfalla in vasca lunga aveva un primato personale di 52.60. Il tempo lo aveva nuotato durante i Campionati Italiani Assoluti del 2019. Il 19enne in un anno è riuscito a migliorarsi di oltre un secondo. Non solo ha migliorato il suo personale, ma ha anche stabilito il nuovo primato svizzero togliendolo a Jeremy Desplanches che lo aveva fissato in 52.28 ai Campionati francesi del 2019.

Noe Ponti agguanta così la sua prima qualificazione olimpica essendo il tempo inferiore a quello richiesto nella tabella A FINA. La finale è prevista per questa sera.

Il Rotterdam Qualification Meet (RQM) 2020 si svolgerà fino al 6 Dicembre. Il meeting accoglierà nuotatori provenienti dai Paesi Bassi, Svizzera, Israele, Belgio, Austria.

La manifestazione, della durata di 4 giorni, rappresenta una gara di qualificazione olimpica. Inoltre è un’opportunità per i nuotatori di ottenere un potenziale posto nella rosa delle squadre dei rispettivi paesi ai Campionati Europei del 2021.

Sono già qualificati per le Olimpiadi: