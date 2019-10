Modern Technology Ki Khas Jrurat Swimming Me

2019 Mein, Khel Ministry Ne Khelo India Tournament Ka Aayojan Kiya. Is Tournament Ka Lakshy Aise Athletes Ko Khojana Tha Jo Duniya Ke Saath Pratispardha Kar Saken Aur India Ke Lie Medal La Saken. Srihari Nataraj, Siva Shridhar Jaise Swimmer Is Tournament Ke Utpaad Hain.

Indian Swimmers Ko Koi Scientific Help Ya Modern Equipment Nahin Milate Hain. Kai Khilaadee Apani Training Ke Liye Usa Ya Fir Thailand Jaate Hain. Haalaanki, Swimming Training Ke Lie Dusri Country Jaana Bohot Mahanga Hai, Aur Kafi Swimmers Isko Afford Nahi Kar Pate Hai.

Swimming Coach C. Jayraj Se Baat Karne Par Unhone Btaya Ki Jab Hmare Swimmers Country Ke Bahar Jakar Tournament Me Bhaag Lete Hai To Unko Ek Acha Exposure Milta Hai Sath Hi 2020 Me Tokyo Olympics Bhi Hai Jisme Srihari Nataraj Ne Olympic Group B Ke Liye Qualify Bhi Kiya Hai Or Olympics Me Unse Ek Acche Performance Ki Umeed Bhi Hai.

Agar Ham Indian Swimmers And Western Swimmers Ki Baat Kare To Mostly Western Swimmers Ki Physique Indian Swimmers Ki Physique Se Size Me Jyada Hoti Hai, And Feet And Hath Ka Size Swimming Karne Me Kafi Help Krta Hai.

Hamne Dekha Ki 10th Asian Age Group Swimming Championships 2019 Me Indian Swimmers Ne Total 52 Medals Jeete Jo Ki 9th Asian Age Group Swimming Championships Se Jyada The. Ye Hike Isiliye Hui Kyuki Indian Swimmers Ki Performance Phle Se Jyada Improve Hui Hai.

Aussie Olympic Champion Stephanie Rice Jald Hi Bengaluru Mein Ek Coaching Academy Launch Karne Jaa Rahe Hai Jisse Indians Ko Olympic Ki Glory Par Pahuchane Ka Chance Badh Jayega.

Indian Swimmers Ka Main Target Olympics Gold Medal Jeetna Hai..

Indian Swimming or International Swimming Ke News Janne Ke Liye Facebook Par Swimswam Hindi Ko Like Karna Na Bhule:- SwimSwamhindi