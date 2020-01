L’Unicità Dell’Amicizia Tra Le Corsie

Gli Amici sono i fratelli che ti scegli.

La lettera maiuscola non è un errore di battitura. Nel percorso della vita a volte si ha la fortuna di trovare sostegno, conforto e sintonia con un essere umano che non ha il tuo stesso sangue nelle vene.

Quello che accade ogni giorno, di ogni mese, per tantissimi anni nelle corsie di tutto il mondo, unisce le persone, le rende empatici e disponibili a qualunque cosa per il fratello scelto.

Il nuoto è uno sport individuale. Lo sappiamo tutti. Crudele ed egoista a volte. Ti solleva in cima al mondo e da quello stesso piedistallo di fa cadere in un centesimo di secondo.

Tutto questo è reso sopportabile da qualcuno che è pronto a prenderti al volo mentre stai cadendo, per attutire il colpo.

Guardate attraverso i vetri appannati dei vostri occhialini. Forse accanto a voi c’è l’unica persona che saprà capirvi, quando nessun altro lo farà.

SOSTEGNO

L’amico di cloro è il vostro primo vero tifoso.

La sua voce dalla tribuna che urla il vostro nome riesce a coprire anche quella dei vostri genitori.

Che sia appena uscito dall’acqua o stia aspettando la sua chiamata, lui c’è e sa cosa vi passa per la testa appena toccate la piastra.

E’ lui che gioirà del vostro successo, più del suo e più di quanto lo facciate voi.

CONFORTO

Quando una gara andrà male; quando nel mezzo del set centrale vorrete fermarvi, ci sarà sempre una mano a sollevarvi.

Vi spingerà a finire l’allenamento e vi accompagnerà nello spogliatoio.

Sarà lui a raccogliere le vostre lacrime o la vostra rabbia.

COMPRENSIONE

Quante volte avete detto al vostro compagno di allenamento “solo tu puoi capirmi”. Non è una frase fatta. E’ così.

Solo chi soffre insieme a voi tutti i giorni. Soltanto chi come voi ha scelto una vita di sacrifici per questo sport può davvero capire il sentimento di odio e amore che provate per il nuoto.

Se nei momenti bui non riuscite ad aprirvi con nessuno, a lui non serviranno le parole.

Per fortuna il nuoto regala anche tanti, tantissimi momenti di puro divertimento.

Anche dopo il più duro degli allenamenti, sapete che nel vostro compagno troverete man forte per scherzi con le cuffie piene d’acqua, scivoloni a bordo vasca e tuffi improbabili dai blocchi.

Gli amici che si incontrano in piscina non sono come gli altri, e più vivo questo sport e più me ne rendo conto. L’acqua ci rende tutti uguali ma amplifica anche la nostra essenza.

Le persone che incontrerete tra le corsie saranno quelle che vorrete al vostro fianco fuori dalla piscina.

Ci vediamo in piscina.