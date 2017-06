Koch, Diener, Wenk, vom Lehn, Graf beim Sette Colli in Rom

Sette Colli, Rom

23. bis 25. Juni

50 m Bahn

Die Deutschen Meisterschaften sind vorbei, jetzt geht es für die Nominierten mit großen Schritten Richtung Weltmeisterschaften in 5 Wochen in Budapest. (Anmerkung: das offizielle Team ist Stand Montag 19.06., 14.00 Uhr, noch nicht bekannt gegeben).

Beim Sette Colli in Rom werden eine Reihe von deutschen Schwimmern an den Start gehen, in den Startlisten ist neben Marco Koch, Christian Diener, Christian vom Lehn, Jacob Heidtmann, Lisa Graf, auch Alexandra Wenk zu finden, die an den Deutschen Meisterschaften wegen eines Trainingsrückstandes nicht teilgenommen hat und keine Basis für Top-Leistungen Richtung WM sah.

Die deutschen Starter:

Lisa Graf (50 m Rücken, 200 m Rücken)

Christian Diener (50 m Rücken, 100 m Rücken, 200 m Rücken)

Henning Mühlleiter (400 m Freistil, 200 m Freistil, 800 m Freistil )

Max Nowosad (400 m Freistil, 200 m Freistil, 100 m Freistil,)

Jacob Heidtmann (400 m Freistil, 400 m Lagen, 200 m Lagen)

Ramon Klenz (100 m Schmetterling, 200 m Schmetterling, 200 m Freistil, 50 m Schmetterling, 200 m Lagen)

David Thomasberger (100 m Schmetterling, 200 m Schmetterling, 100 m Freistil)

Reva Foos (200 m Freistil, 100 m Freistil, 50 m Freistil)

Alexandra Wenk (200 m Freistil, 100 m Schmetterling, 200 m Lagen)

Julia Mrozinski (100 m Schmetterling, 200 m Brust)

Robert Konneker (50 m Freistil)

Johannes Hintze (50 m Freistil, 400 m Lagen, 200 m Lagen)

Maxine Wolters (100 m Rücken, 200 m Rücken, 200 m Lagen)

Marco Koch (50 m Brust, 200 m Brust)

Christian vom Lehn (100 m Brust, 50 m Brust, 50 m Schmetterling)

Adam Peaty, Chad Le Clos, Federica Pellegrini, Park Tae-Hwan, Laszlo Cseh, Cesar Cielo, Daiya Seto und viele andere internationale Schwimmstars werden ebenfalls am nächsten Wochenende an den Start gehen.