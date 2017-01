Deutsche Mannschaftsmeisterschaften: 1. und 2. Liga am 4./5.2. (Links)

Die deutschen Mannschaftsmeisterschaften sind Anfang jeden Jahres ein besonderes Ereignis, bei dem die deutschen Top- und Nachwuchsschwimmer ins Wasser gehen, um für ihre Vereine Punkte zu holen – und manchmal sieht das Publikum einen ehemaligen Topschwimmer im Wasser so wie im letzten Jahr Markus Deibler, der für seinen Club, den Hamburger SC, 2016 antrat und ein Jahr nach seinem Rücktritt in 53,80 und über die 100 m Freistil in 48,28 Sekunden ein fleißiger Punktesammler war.

Bei den DMS herrscht immer eine tolle Stimmung, die jüngeren Schwimmer bekommen eine Chance, mit den Stars ihres Vereins an den Start zu gehen – denn in der 1. Bundesliga muss das olympische Programm dreimal, in der zweiten Bundesliga zweimal komplett geschwommen werden – und jeder Punkt zählt. Dabei darf jeder Schwimmer maximal fünfmal in der 1. und viermal in der 2. Bundesliga starten. Wer disqualifiziert wird, darf nachschwimmen – was der Anzahl seiner Starts angerechnet wird. Die DMS finden traditionell auf der 25 m Bahn statt.

Deutsche Meister wurden 2016 bei den Damen die SG Essen und bei den Herren der SV Würzburg.

Die Mannschaftswettkämpfe finden in diesem Jahr für die 1. Bundesliga in Essen statt, am 4. und 5. Februar: In der 1. Bundesliga wird das olympische Programm dreimal geschwommen, in der 2. Bundesliga zweimal.

Hier die Termine und Links:

1. Bundesliga: 04./05.02.2017, Essen

2. Bundesliga NORD: 04.02.2017, Hannover

2. Bundesliga WEST: 04.02.2017, Gelsenkirchen

2. Bundesliga SÜD: 04.02.2017, Schwäbisch Gmünd

Veranstalter in Essen für die 1. Bundesliga ist einmal mehr die SG Essen – der Wettkampf findet zum zweiten Mal in dem neuen Sportbad Thurmfeld statt. Meldeergebnis und Protokoll sind hier während der Veranstaltung verfügbar.

Die Ligeneinteilung ist hier zu finden.

2016 sind aus der 1. Liga abgestiegen:

Bei den Damen, die SG Mittelfranken und der TSV Hohenbrunn, bei den Herren W98 Hannover und TPSK 1925. Aufsteiger sind die SG Bayer und Wfr. Spandau 04 bei den Damen und der 1. SV Halle /Saale und der 1. SG Dortmund bei den Herren.