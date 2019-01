Berkhahn und Vitense Führungsduo des DSV Team Tokio

Ab Februar werden zwei Bundestrainer im Beckenschwimmen in das Team Tokio 2020 integriert: Bernd Berkhahn (Magdeburg) und Hannes Vitense (Heidelberg/Neckarsulm).

Aus der DSV Veröffentlichung:

“In organisatorischen und logistischen Themen rund um die Nationalmannschaft werden sie durch Christian Hirschmann in dessen neuer Funktion als Team-Manager unterstützt. Als Leitender Verbandsarzt im Schwimmen bringt sich Dr. Michael Ehnert (Hamburg) mit einem erweiterten Medizinerstab bei Trainingslagern und Meisterschaften der Nationalmannschaft in das DSV-Kompetenzteam ein.

Die Leitung der Physiotherapeuten innerhalb des medizinischen Teams der Nationalmannschaft im Beckenschwimmen (Olympia-, Perspektiv- und Nachwuchskader) übernimmt ab sofort Ulf Dikof (Hamburg). Er wird mit einem Team von bis zu 15 Spezialisten zusammenarbeiten. Zudem wird das DSV-Kompetenzteam zeitnah um einen Athletiktrainer und ein psychologisches Team ergänzt. Die trainingswissenschaftliche Betreuung im Spitzenbereich wird durch das IAT in Leipzig und das Diagnosezentrum am Bundesstützpunkt in Hamburg gewährleistet.

Allerdings wird Stefan Hansen im April seinen Posten als Bundesstützpunktrainer in Berlin abgeben und als Nationaltrainer in seine Heimat Dänemark zurückkehren. Kurschilgen: „Wir bedauern den Weggang von Stefan sehr und hätten ihn gerne federführend in das Team Tokio integriert. Für ihn persönlich ist die neue Aufgabe in Dänemark eine große sportliche Herausforderung, und er kann dem Wunsch der Familie nachkommen, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Da der Standort Berlin für uns eine hohe Relevanz im Bundesstützpunktsystem hat, sind wir bereits mit international erfolgreichen Trainern in Gesprächen über eine Nachfolge.“

Diese Neustrukturierungen im Leistungssport ergab sich aus einer ausführlichen sportfachlichen Analyse und einer Bewertung der aktuellen Situation nach dem Rücktritt von Cheftrainer Henning Lambertz Ende 2018.