71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships Day 2 Result

71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017 Ka Aaj Day 2 Tha Aur Aaj Swimmers Ne Kafi Sare Impressive Times Diye.

Men, 1500m Freestyle

Women, 400m Medley

Men, 200m Breaststroke

Women, 200m Breaststroke

Men, 50m Backstroke

Women, 50m Backstroke

Men, 50m Freestyle

Women, 4*100m Medley

Men, 4*100m Medley

Me Sayani Ghosh Ne Heat Me 5:21.78 Ka Time Kiya Tha Jabki Richa Mishra Jo Ki Kafi Time Baad Return Hui Hai Unhone 5:24.55 Ka Time Kiya Hai. Iss Event Ki Record Holder Richa Mishra Hi Hai Jinhone 2009 Me 5:02.96 Ke Behtareen Time Diya Tha.

Top Three Swimmers In Heat

Sayani Ghosh 5:21.78 Richa Mishra 5:24.55 Meenakshi V K R 5:29.59

Lekin Finals Me Richa Mishra Ne Shandaar Wapsi Karte Hue 200IM Ki Tarah 400IM Me Bhi Gold Medal Apne Name Kiya Or Sayani Ghosh Ne 2nd Place Hasil Ki. Aap Sare Swimmers Ki Timing Niche Table Me Dekh Skte Hai.

Medalist Swimmers In Final

Richa Mishra 5:13.22 Sayani Ghosh 5:21.61 Firdoush Kayanmkhani- 5:23.14

Men, 200m Breaststroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Thoda Surprising Tha Kyuki Sabko Lga Tha Ki Sandeep Sejwal Iss Event Me Jarur Honge Or Iss Event Ka Record Bhi Sandeep Sejwal Ke Name Hi Hai Jinhone 2013 Me 2:15.22 Ke Time Ke Sath Iss Event Ka Record Apne Name Kiya Tha, Heat Me Anoop Augustine Ne Sabse Fast Time Diya Or 2nd Or 3rd Par S Arun Or Danush S Rhe.

Top Three Swimmers In Heat

Anoop Augustine 2:23.59 S Arun 2:23.94 Danush S 2:24.57

Lekin Finals Me Kuch Or Hi Dekhne Ko Najar Aya Finals Me Danush S Ne Gold, Anoop Augustine Ne Silver Or S Arun Ko Bronze Hasil Hua. Article Ke Last Me Sare Swimmers Ki Timing Di Hui Hai.

Medalist Swimmers In Final

1 Danush S 2:19.75

. Anoop Augustine 2:20.43 S Arun 2:21.33

Women, 200m Breaststroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Ke Event Me Heats Me 2:46.03 Ke Time Ke Sath Saloni Dalal Top Par Rhi Lekin 2nd Number Par 2:46.71 Karke Jyoti Patil Ne Saloni Ko Kafi Accha Competition Diya.

Top Three Swimmers In Heat

Saloni Dalal 2:46.03 Jyoti Patil 2:46.71 Kalyani Saxena 2:46.85

Finals Me Jyoti Patil Ne Gold, Saloni Dalal Ne Silver Or Kalyani Saxena Ne Bronze Medal Apne Name Kiya, Race Kafi Exciting Thi Kyuki Last Ke 15m Teeno Swimmers Ke Beech Half Body Length Ka Hi Gap, Bacha Tha.

Medalist Swimmers In Final

Jyoti Patil 2:44.76 Saloni Dalal 2:45.16 Kalyani Saxena 2:45.63

Men, 50m Backstroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Me Madhu Ps Ne 27.03 Karke Heat Ka Sabse Fast Time Diya Or Srihari Nataraj Ne 27.20 Ke Sath 2nd Fast Time Diya Iss Event Ka Record Madhu Ps Ke Name Par Hai Jo Unhone 2016 Me 26.73 Karke Bnaya Tha.

Top Three Swimmers In Heat

Madhu Ps 27.03 Srihari Nataraj 27.20 Vedant Seth 27.23

Finals Me Srihari Nataraj Ne Behtareen Performance Dete Hue New Meet Record(26.58) Ke Sath Gold Medal Apne Name Kiya Or Madhu Ps(26.80) Ne Silver Or Arvind Mani(27.05) Ne Bronze. Iske Phle Ye Record Madhu Ps Ke Name Tha Jo

Medalist Swimmers In Final

Srihari Nataraj 26.58 “New Meet Record” Madhu Ps 26.80 Arvind Mani 27.05

Women, 50m Backstroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Women, 50m Backstroke Baki Heats Jitni Fast Nahi Thi Lekin 1st,2nd,3rd Teeno Swimmers Ek Dusre Ko Kafi Accha Competition Diya Lekin Maana Patel Ne Jo Record(29.89) Ka Bnaya Tha Uske Pass Koi Bhi Swimmers Nahi Pahuch Ska Or Iss Baar Maana Patel Bhi Iss Event Me Nahi Dikhi.

Top Three Swimmers In Heat

Nivya Raja 31.30 Khushi Jain 31.92 Avantika Chawan 31.96

50m Backstroke Me Nivya Raja (30.99) Ne Gold Medal Apne Name Kiya Or Suvana C Baskar Ne Heat Ke Time Se Kafi Improve Karte Hue Silver Medal(31.82) Apne Name Kiya. Or Jyotsna Pansare Ne 31.91 Ke Sath Bronze Medal Apne Name Kiya.

Medalist Swimmers In Final

Nivya Raja 30.99 Suvana C Baskar 31.82 Jyotsna Pansare 31.91

Men, 50m Freestyle- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

I Love This Event, Actually Ye Event Sabko Accha Lagta Hai Kyuki Isi Event Se Decide Hota Hai Ki Kon India Ka Sabse Fastest Swimmer Hai. Or Heat Ke Top Three Swimmers Ka Performance Kafi Jyada Impressive Tha, Iss Event Ke Record Holder Veerdhawal Khade Hai Jinhone 2009 Me 22.71 Ka Time Karke Record Banaya Tha Or Abhi Tak Iss Record Ko Koi Tod Nahi Paya Hai. Lekin Heat Me Veerdhawal Khade 2nd Fastest Swimmer Rhe Or Anshul Kothari 1st Par Or Sahil Chopra 3rd Par Rhe Teeno Hi Swimmers Ne Kafi Accha Performance Diya, Lekin Finals Jeetne Wala Hi Fastest Swimmer Ke Title Se Jana Jayega.

Top Three Swimmers In Heat

Anshul Kothari 23.22 Veerdhawal Khade 23.26 Sahil Chopra 23.64

Veerdhawal Khade Ne Ek Baar Fir Shabit Kar Diya Ki Wo Hi Abhitak Ke Sabse Fastest Swimmer Hai, Veer Ne 23.18 Ka Time Karke Gold Medal Or Fastest Swimmer Ka Title Apne Name Kar Liya Jabki Anshul Kothari Ne 23.30 Ke Time Ke Sath Silver Or Aaron D’souza Ne 23.60 Ke Time Ke Sath Bronze Medal Ko Apne Name Kar Liya.

Medalist Swimmers In Final

Veerdhawal Khade 23.18 Anshul Kothari 23.30

3.Aaron D’souza 23.60

Men, 1500m Freestyle- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Medalist:

1-Sajan Prakash (15:59.02)

2- Advait Page (16:14.22)

3- Saurabh Sangvekar(16:18.75)

Position Name Timings Club / State Remarks 1 Veerdhawal Khade 00:23.18 Maharashtra Gold 2 Anshul Kothari 00:23.30 Gujarat Silver 3 Aaron D’Souza 00:23.60 RSPB Bronze 4 Sahil Chopra 00:23.76 Punjab 5 Viraj Prabhu 00:24.32 RSPB 6 Gaurav Yadav K A 00:24.42 SSCB 7 Vaishnav Hegde 00:24.76 Karnataka 8 M S Pavan Gupta 00:24.78 Tamil Nadu 9 Sahil Pawar 00:24.95 Maharashtra 10 Shubham Upadhyay 00:25.07 Madhya Pradesh 11 Mridul Punia 00:25.35 Chandigarh 12 Samit Sejwal 00:25.44 Delhi 13 Sreerag S 00:25.45 SSCB 14 Siddhant Sejwal 00:25.79 Delhi 15 Pruthvik D S 00:25.84 Karnataka 16 Sai Sampath Reddy N 00:25.91 Andhra Pradesh 17 Gogoi Harekrishna 00:26.47 Assam 18 Phukan Bhargav 00:26.53 Assam 19 Anmol Swet Raj 00:26.69 Bihar 20 Ghai Aman 00:27.00 Punjab 21 Ayekpam Rikash 00:27.04 Manipur 21 Yuvraj Patel 00:27.04 Gujarat 23 Joao Carlos Elton Master Estrocio 00:27.24 Goa 24 Ankit Sehrawat 00:27.29 Goa 25 Robin Singh 00:27.43 Rajasthan 25 Sanjoy Shri Jamatia 00:27.43 Meghalaya 27 Kushal Das 00:27.46 NSA 28 Purseth Shammi 00:27.52 Chhattisgarh 29 D Kalyan Sri 00:27.64 Telangana 30 Sonu Patel 00:27.97 Odisha 31 Suchit Lamba 00:30.40 Haryana 32 Malsawmkima Albert 00:30.48 Mizoram 33 Inder Singh Bora 00:30.55 Uttarakhand 34 Abhisar Varma 00:31.06 Madhya Pradesh 35 Gorakhnath Yadav 00:32.27 Uttar Pradesh

Men, 50m Backstroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Position Name Timings Club / State Remarks 1 SriHari N 00:26.58 Karnataka Gold – NMR 2 Madhu Ps 00:26.80 S.S.C.B Silver 3 Arvind M 00:27.05 SSCB Bronze 4 Vedant Seth 00:27.27 Haryana 5 Rakshith U Shetty 00:27.55 Karnataka 6 Harshal Vakharia 00:27.66 Maharashtra 7 Siddhant Sejwal 00:27.78 Delhi 8 Abbasuddin K 00:27.88 Tamil Nadu 9 Shwejal Mankar 00:28.62 Maharashtra 10 Soumyajit Saha 00:28.64 West Bengal 11 Sawan Sansanwal 00:29.54 Delhi 12 Jagan Nathan P J 00:29.60 Kerala 13 Ankit Singh Rathore 00:29.67 Rajasthan 14 Sony Elias 00:30.09 RSPB 15 Gorakhnath Yadav 00:30.27 Uttar Pradesh 16 Anand Rajinder Singh 00:30.37 Gujarat 17 Nanak Moolchandni 00:30.58 Madhya Pradesh 18 Satti Ruthiik Srinagi Reddy 00:30.74 Telangana 19 Sai Sampath Reddy N 00:31.18 Andhra Pradesh 20 Brajesh Kumar 00:31.22 Police 21 Abhisar Varma 00:31.58 Madhya Pradesh 22 Gogoi Harekrishna 00:31.85 Assam 23 Anoop Augustine 00:32.15 RSPB 24 Bikash Haripal 00:32.76 Odisha 25 Mohit Dagar 00:33.13 Haryana 26 Sumit Kundu 00:33.32 NSA 27 A. Ahen Meitei 00:35.16 Manipur 28 Jamatia Ribu 00:36.93 29 Das Dishant 00:37.35 Assam 30 Harsh Vardhan Nayal 00:38.95 Uttarakhand

Women, 50m Backstroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Position Name Timings Club / State Remarks 1 Nivya Raja 00:30.99 Tamil Nadu Gold 2 SUVANA.C.BASKAR 00:31.82 Karnataka Silver 3 Jyotsna Pansare 00:31.91 Maharashtra Bronze 4 Khushi Jain 00:31.94 Haryana 5 Avantika Chavan 00:32.09 RSPB 6 Soubrity Mondal 00:32.23 West Bengal 7 Yuga Sunil Birnale 00:32.41 Maharashtra 8 Shrungi R Bandekar 00:34.00 Goa 9 Shreyanti Pan 00:33.82 RSPB 10 Nina Venkatesh 00:34.74 Karnataka 11 Sreekutty J 00:35.02 Kerala 12 Tanvi 00:35.88 Madhya Pradesh 13 Nairiti S. Vyas 00:36.24 Rajasthan 14 Kaur Bhavjot 00:36.58 Punjab 15 Anshul Sangwan 00:36.69 Haryana 16 Goli Jahnavi 00:37.44 Telangana 17 Aanchal Thakur 00:38.25 Uttar Pradesh 18 L Jessica Chanu 00:38.32 Manipur 19 Mary Reethika 00:39.08 20 Somya Tomar 00:39.72 Delhi 21 Mahak Batra 00:44.21 Madhya Pradesh

Women, 200m Breaststroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Position Name Timings Club / State Remarks 1 Jyoti Patil 02:44.76 Maharashtra Gold 2 Saloni Dalal 02:45.16 Karnataka Silver 3 Kalyani Saxena 02:45.63 Gujarat Bronze 4 Harshitha Jayram 02:46.67 Karnataka 5 Vaishnavi Sahu 02:47.40 Jharkhand 6 Aarti Patil 02:47.86 Maharashtra 7 Chahat Arora 02:52.81 Punjab 8 Sayani Ghosh 02:54.30 Bengal 9 Aaliyah MS Singh 03:00.67 Uttar Pradesh 10 Silki Nagpure 03:07.67 Gujarat 11 Tanisha Murgod 3:18.52 Goa 12 Baby 03:18.74 Police 13 Jaya Shekhawat 03:19.94 Rajasthan

Men, 200m Breaststroke- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Position Name Timings Club / State Remarks 1 S Danush 02:19.75 Tamil Nadu Gold 2 Anoop Augustine 02:20.43 RSPB Silver 3 S Arun 02:21.33 SSCB Bronze 4 Surjanko Ghosh 02:22.62 SSCB 5 Ansh Arora 02:23.54 Uttar Pradesh 6 Chandru P 02:25.29 Karnataka 7 Lohith M 02:26.15 Andhra Pradesh 8 Varun Patel 02:27.93 Madhya Pradesh 9 Oum Saxena 02:29.37 Gujarat 9 S Suneesh 02:29.37 Kerala 11 Jashandeep Singh 02:29.85 Punjab 12 Prithvi M 02:31.79 Karnataka 13 Yuvraj Patel 02:32.68 Gujarat 14 Tanish Kaswan Nayasar 02:35.54 Rajasthan 15 Utpal Mallick 02:36.22 RSPB 16 Akash Watkar 02:40.42 Maharashtra 17 Aryan Kedare 02:42.00 Maharashtra 18 Ravinder 03:14.07 Haryana 19 Ritesh Kumar 03:29.73 Bihar

Women, 400m Medley- 71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017

Position Name Timings Club / State Remarks 1 Mishra Richa 05:13.22 Police Gold 2 Sayani Ghosh 05:15.61 Bengal Silver 3 Meenakshi V K R 05:23.14 Tamil Nadu Bronze 4 Firdoush Kayamkhani 05:23.92 Rajasthan 5 Rutuja Talegaonkar 05:33.23 Maharashtra 6 Srishti Nag 05:33.42 Chattisgarh 7 Rhia Singh 05:35.75 Karnataka 8 Yukta Vakharia 05:37.11 Maharashtra 9 Mithika Karapurka 05:56.38 Goa 10 Saachi Gramopadhye 06:24.57 Goa 11 Shriya R Bhat 06:28.62 Karnataka 12 Ananya Shandilya 06:41.60 Uttar Pradesh 13 Vidhi Jaiswal 06:57.54 Madhya Pradesh

Position Name Timings Club / State Remarks 1 Sajan Prakash 15:59.02 Kerala Gold 2 Advait Page 16:14.22 Madhya Pradesh Silver 3 Saurabh Sangvekar 16:18.75 RSPB Bronze 4 Sushrut Suryakant Kapse 16:22.49 Maharashtra 5 M Arun Dev 16:50.31 SSCB 6 Chen Merwyn 16:53.57 RSPB 7 T. Sethu Manickavel 17:12.96 Tamil Nadu 8 Saif Chandan K S 17:22.76 Karnataka 9 Yogeshwar Prasad 17:27.93 Uttar Pradesh 10 Manoj Mitesh K 17:32.25 SSCB 11 YATISH S GOWDA 17:33.84 Karnataka 12 Akshit Chodhary 18:22.59 Rajasthan

