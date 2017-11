Sindrome da Sovraccarico: GABRIELE DETTI salta le ultime tappe FINA WC

La notizia aleggiava nell’ambiente già da qualche giorno, ma ora è lo stesso allenatore del campione livornese a confermare la necessità di riposo di Gabriele Detti.

Stefano Morini infatti, ha dichiarato: “Rinunciamo alla trasferta di Coppa del Mondo”.

“Se c’era un’Olimpiade vicina l’avremmo affrontata in un altro modo e con altri tempi. Ma c’è lo spazio per recuperare con calma e la scelta, condivisa con la Federazione, è stata quella di curarsi bene. Avrei preferito fargli fare la Coppa, l’obiettivo era di preparare cose più complicate per farlo abituare a situazioni stressanti che si presentano a Mondiali o Olimpiadi. Per gli Europei c’è tutto il tempo. Da mercoledì prossimo Gabriele dovrebbe tornare ad allenarsi non dico a pieno carico, ma quasi. In queste settimane farà solo allenamenti di gambe e le terapie. Non vogliamo che ricapiti una situazione come quella del 2012 quando lo fece soffrire la stesa spalla. E’ l’eredità di quell’ incidente che gli capitò da bambino alla gamba destra. Uno squilibrio che resta“.

Sull’infortunio di Gabriele Detti il medico della Nazionale Lorenzo Marugo precisa: “Detti soffre del classico problema dei nuotatori, la sindrome da sovraccarico che fa infiammare la struttura del compartimento anteriore della spalla. Perderà qualcosa di allenamento, ma pensiamo che possa risolversi in tempi molto rapidi“.

Quali sono dunque le competizioni che il Campione del mondo degli 800 stile libero è costretto a saltare?

Lo staff dell’azzurro conferma la presenza di Gabriele ai prossimi Campionati Italiani in vasca corta in programma il 01 e 02 Dicembre e la preparazione in vista degli Europei in vasca corta a Copenaghen dal 13 al 17 dicembre.

Salterà invece le ultime tre tappe della FINA WORLD CUP, che si svolgeranno il 10 e 11 novembre a Pechino, il 14 e 15 Novembre a Tokyo e il 18 e 19 Novembre a Singapore.

Gabriele Detti avrebbe nuotato anche in queste ultime tappe i 400 ed i 1500 mt. stile libero.

La classifica della Fina Airweave Swimming World Cup dopo l’ultima tappa di Doha è la seguente:

DONNE

SJÖSTRÖM Sarah punti 446 HOSSZU Katinka punti 359 KROMOWIDJOJO Ranomi punti 182 SEEBOHM Emily punti 174 ATKINSON Alia punti 153 BELMONTE Mireia punti 122 HEEMSKERK Femke punti 102 PEDERSEN Rikke punti 84 DE WAARD Maike punti 57 ZHANG Yufei punti 42

UOMINI