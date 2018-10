Non Mollare, Sei Più Forte Di Quanto Pensi Di Essere

Ci sono momenti in cui ti senti come se fossi in cima al mondo, ti senti totalmente invincibile.

Altre volte ti senti come se fossi bloccato in fondo e completamente vulnerabile.

Anche il nuoto è un’esperienza davvero complessa. Non è affatto semplice.

A volte ti senti un nuotatore fantastico, altre vedi tutti gli altri come migliori di te.

Nuotare può sollevarti e farti sentire cose incredibili. Può mostrarti parti di te stesso che ami e darti un senso di autostima.

Nuotare può anche buttarti giù e farti sentire cose orribili. Può esporre aspetti di te stesso che odi, può portare a galla tutta la tua vulnerabilità

Non importa cosa provi nel nuoto, è importante capire questo:

Tu sei più forte di quanto pensi di essere.

Hai nuotato gare terribili. Hai sbagliato tutto o anche solo una minima cosa ed hai ottenuto tempi davvero brutti. Tuttavia, non importa quanto sei riuscito a nuotare in una gara.

Cosa è successo dopo? Sei tornato sul blocco e hai deciso di riprovarci.

Lo hai fatto anche quando durante una gara avevi le braccia intorpidite e le gambe morte.

E cosa hai fatto? Hai toccato sempre la piastra.

Anche in passato hai avuto delle cattive sessioni di allenamento, vero? Ci sono stati giorni in cui ti sentivi inutile. Non riuscivi a tenere il passo e ti mancava il fiato dopo la prima serie. Tuttavia, indipendentemente da quanto una sessione di allenamento sia andata male, cosa hai sempre fatto? Ti sei presentato il giorno dopo ed hai continuato ad allenarti.

C’è un vero potere nel riconoscere piccole imprese di forza e resilienza. Molte volte, il successo e la realizzazione non sono l’atto di tenere un trofeo in mano o di afferrare una medaglia.

Il successo e la realizzazione è semplicemente il piccolo atto di presentarsi il giorno successivo.

Mettere la cuffia, stringere gli occhialini e tuffarsi nonostante il dolore e la delusione.

Quando una gara ti farà dubitare di stesso, ricorda che sei sempre riuscito a riprenderti e risalire sul blocco.

La forza di andare avanti nonostante tutto

Forse stai venendo fuori dalla peggior stagione che tu abbia mai avuto. Stai perdendo il desiderio e la determinazione per continuare. Se è così, ricorda che a un certo punto hai avuto una brutto periodo, eppure sei ancora riuscito a continuare, a non mollare, a inseguire i tuoi sogni.

La forza di andare avanti nonostante il dolore, sia fisico che mentale, non è poca cosa. La perseveranza di continuare e rimanere in corsa nonostante le battute d’arresto non è affatto insignificante.

Ci vuole un grande coraggio per dire “voglio continuare e andare avanti nonostante tutto”.

Audacia, forza, coraggio nello svegliarsi ogni giorno e andare avanti. Ogni volta che lo fai, stai dimostrando a tutti intorno a te, e soprattutto a te stesso, che hai una grande forza interiore.

Il fatto che tu sia ancora qui, il fatto che tu stia ancora nuotando, e il fatto che sei riuscito a continuare ad avanzare e seguire il tuo percorso nonostante quello che hai passato, dimostra senza ombra di dubbio che tu hai davvero una grande forza interiore.

Il nuoto sarà sempre complesso

Farà sempre del male, sia fisicamente che mentalmente.

Metterà sempre sfide e ostacoli di fronte.

Ti presenterà momenti di delusione ed esperienze di angoscia. Ma andrai sempre a nuotare. Dopo una brutta gara, un pessimo allenamento o una stagione da dimenticare.

Sei più forte di quanto pensi di essere.

Ispirata da “You are stronger than you think you are” di Will Jonathan