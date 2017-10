Nuoto e Pilates: due mondi che si incontrano e si completano

Il pilates è una tecnica di allenamento psico – fisico del corpo che risale ai primi anni ’20.

Il “metodo” Pilates si basa su una serie di esercizi regolari che portano ad una serie di miglioramenti che vanno dal rimodellamento estetico del corpo, ai benefici funzionali dell’intera struttura anatomica della persona, poiché tende ad allungare e tonificare i muscoli, aumentando la forza fisica attraverso il lavoro sulla muscolatura sia interna che esterna.

L’allenamento attraverso il metodo Pilates conduce ad una maggiore capacità di coordinamento del proprio sistema nervoso e del sistema muscolo-scheletrico e diminuzione di dolori cervicali e della schiena, sostenuta da un addome allenato.

Oltre ai benefici fisici, chi pratica questa disciplina esegue anche un vero e proprio training psichico attraverso le tecniche di respirazione e concentrazione che sono alla base della disciplina.

Concentrazione, motivazione, respirazione, allungamento, tonificazione. Queste sono le basi del Pilates e sono le caratteristiche che, trasferite nel nuoto, portano i maggiori benefici. In entrambi gli sport il corpo deve muoversi n maniera precisa e controllata. La fluidità dei movimenti si traduce così in scioltezza e libertà di azione, data dal controllo della respirazione che deve essere regolare e serena.

Altro beneficio del Pilates che si traduce in miglioramento della nuotata è il raggiungimento della maggiore tonicità della così detta “Power Zone” (o “Core” o “Power House”), che abbraccia i muscoli connessi al tronco come l’addome, i glutei, gli adduttori e i lombari. Muscoli importanti non solo per la postura, l’allineamento scheletrico e la stessa deambulazione, ma che assumono massima rilevanza nel nuoto.

Quali sono dunque i benefici che si possono raggiungere con l’allenamento Pilates e che possono migliorare le prestazioni nel nuoto?

Di seguito ve ne indichiamo cinque, precisando che l’elenco è meramente semplificativo e che verrà approfondito.

MIGLIORAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE

Nel metodo Pilates fondamentale è la concentrazione che porta chi lo pratica a sentire la propria respirazione, canalizzata attraverso l’addome. La musica che solitamente fa da sottofondo ad una lezione di Pilates è scelta non a caso, perché deve coadiuvare l’atleta a ritrovare in sé l’isolamento dall’esterno e a condurlo ad ascoltare il proprio corpo. Questo metodo, se trasportato ai minuti prima di una gara, aiuterà il nuotatore ad isolarsi dalle distrazioni esterne e visualizzare meglio la gara.

MIGLIORAMENTO DELLA RESPIRAZIONE

La respirazione è il principio fondamentale del metodo Pilates. Essa è piena e coinvolge i polmoni, il diaframma e la gabbia toracica. Una respirazione corretta nel nuoto favorirà movimenti più fluidi e ci sentirà meno affannati.

MAGGIORE ELASTICITA’ MUSCOLARE

Per migliorare i propri tempi bisogna allenare la forza e l’elasticità muscolare. Un corpo elastico si muove in acqua in modo più fluido, risparmiando in termini di affaticamento e valorizzando la tecnica natatoria. Il Pilates diventa quindi un ottimo alleato per migliorarsi in acqua e, grazie alla elasticità acquisita, risparmiare durante l’allenamento in termini di affaticamento muscolare e respiratorio.

COMBATTE LO STRESS

Il nuoto è uno sport altamente competitivo che può portare chi lo pratica, anche non necessariamente ad alti livelli, a sviluppare un senso di stress emotivo. Le competizioni, i programmi da sostenere, gli obiettivi che si vogliono raggiungere spesso sottopongono l’atleta a forme di ansia. Il metodo Pilates, è un ottimo strumento di autogestione delle situazioni di stress. Rilassamento, respirazione, la concentrazione, l’immaginazione guidata, la consapevolezza del corpo e accresciuta consapevolezza riducono lo stress ed aumentano l’autostima

RAFFORZA IL CORE

Già dalle prime lezioni di Pilates non solo sentirete parlare del “Core”, ma lo toccherete letteralmente con mano. Il “core” abbraccia i muscoli addominali e quelli dorsali che circondano la parte centrale del corpo come una stretta e potente struttura di supporto, dal quale proviene il termine inglese di Core Stability, Molte persone e atleti, durante la vita quotidiana o nel periodo agonistico accusano problemi nella parte bassa del dorso, per evitare i quali è fondamentale uno sviluppo appropriato dei muscoli dorsali e di quelli addominali. Il Pilates ha tra i principali obiettivi e benefici proprio lo sviluppo della muscolatura addominale e dorsale definita “core”. Per raggiungere il risultato di potenziare tale muscolatura il Pilates mira a reclutare i muscoli intrinseci e profondi, mantenendo un corretto allineamento posturale durante l’esecuzione degli esercizi.

Il Pilates ed il nuoto hanno in comune un ulteriore effetto. Alla fine di una lezione di Pilates o di un’ora di nuoto la sensazione di leggerezza e di benessere fisico e mentale è la stessa!