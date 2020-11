Germania Pubblica I Primi Nomi Dei Convocati Per Le Olimpiadi

In Germania la federazione tedesca (DSV) ha pubblicato le linee guida per le convocazioni dei componenti delle varie squadre nazionali che parteciperanno alle prossime competizioni.

Il team di allenatori della Federazione tedesca di nuoto (DSV) ha tenuto conto delle imponderabilità causate dalla pandemia di coronavirus.

I primi quattro posti per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 (23 luglio – 8 agosto) sono già stati assegnati a

Florian Wellbrock

Lea Beck

Rob Muffels

Finnia Wunram

La Nazionale tedesca ha cambiato il suo programma di selezione dopo le cancellazioni e le chiusure dovute alla pandemia da coronavirus. In assenza di competizioni di alto livello in cui gareggiare e qualificarsi, la federazione ha cambiato i criteri di selezione, anche se non sono stati specificati.

Inoltre, sono stati determinati i percorsi di qualificazione per i prossimi appuntamenti della stagione. Sono manifestazioni qualificanti i prossimi Giochi di Tokyo:

Europei di Budapest (12-16 maggio)

Campionati Europei Junior (22-25 luglio)

Mondiali Junior di Victoria (15-17 luglio).

La convocazione in una squadra nazionale è molto importante per i nuotatori tedeschi in questo momento. Dopo l’ inasprirsi delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus, soltanto i nuotatori d’élite possono continuare ad allenarsi.

Piscine, palestre e centri sportivi in Germania sono stati chiusi a metà Ottobre, come conseguenza della seconda ondata di infezioni. Da allora soltanto gli atleti delle squadre nazionali possono continuare gli allenamenti in piscine al coperto. Gli impianti devono rispettare tutte le misure preventive ed essere chiusi al pubblico.