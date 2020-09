Berlino: Questo Fine Settimana In Germania Riprendono Le Gare In Lunga

Campionato Federale di base 2020 Berlino

Sabato 26 e Domenica 27 Settembre

Berlino, Germania

Vasca lunga (50m)

Start Lists

A Berlino questo fine settimana, molti nuotatori tedeschi torneranno a gareggiare per la prima volta dopo la pandemia di coronavirus. Il Bundesstützpunkt-Wettkampf Berlin si svolgerà secondo rigidi protocolli igienici di prevenzione del contagio e senza spettatori.

Anche il programma gare è stato snellito per non creare assembramenti. E’ stato previsto che ogni gara si svolgerà in sole due serie sia per i maschi che per le femmine. Soltanto le gare più brevi saranno svolte in tre serie.

Tra gli iscritti vi sono i due diciottenni Sven Schwarz e Maya Tobehn. Schwarz ha conquistato la medaglia di bronzo sia negli 800 che nei 1500 metri stile libero maschili ai Campionati Europei Juniores di Kazan del 2019. Maya Tobehn nella stessa manifestazione, ha portato a casa l’argento nei 100 metri stile libero femminili ed il bronzo nei 200 metri.

Entrambi hanno scelto di allinearsi alle loro gare per questo fine settimana. Sven Schwarz affronterà sia i 200 che i 400 metri stile libero maschili. Nei 200 possiede un personal best di 1:51.28. Nei 400, il suo primato è di 3:53.13 ed è stato realizzato lo scorso Febbraio, poco prima dello scoppio della pandemia di coronavirus in Europa.

Maya Tobehn ha invece nuotato il suo personale nel Maggio 2019, fissandolo a 1:59.46. Nei 400 invece ha gareggiato meno, registrando com e primato un 4:19.61 che risale però al 2018.

Tra i nuotatori più esperti, saranno sui blocchi di partenza a Berlino questo fine settimana:

Poul Zellman, Anna Kroniger, Maximilian Pilger, Christian Diener, Lisa Hopink, Damian Wierling, Leonie Kullmann.