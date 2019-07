Axel Reymond sacré champion du monde, Lara Grangeon en bronze

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 – EAU LIBRE

13-19 juillet, 2019

Yeosu Expo Ocean Park, Corée du Sud

Resultats

La dernière épreuve des championnats du monde en eau libre 2019 est celle du 25 km Messieurs et 25 km Dames, et la plus éprouvante des courses en eau libre n’a vraiment pas été de tout repos pour les athlètes, avec des pluies torrentielles et des vagues impressionnantes pendant les 5h de nage des participants.

“Je n’ai jamais vu ça, j’ai essayé de partir, même Marco il était avec moi, on a essayé, ça ne marchait pas il y avait trop de vagues. On avait du mal à rester sur une trajectoire fixe.” a déclaré Axel Reymond à la Fédération Française de Natation. Le Français est cependant parvenu à tirer avantage des conditions extrêmes, puisqu’il s’est imposé en 4:51:06.2 après une lutte acharnée avec le Russe Kirill Belyaev, conservant ainsi son titre obtenu sur 25km également en 2017. Il s’agit du second temps le plus rapide des championnats du monde, après la performance de Thomas Lurz à Barcelone en 2013.

Axel Reymond ramène ainsi la première médaille d’or à la France lors des Championnats du monde 2019. Le Français ne cache pas sa joie après la course : “Que du bonheur moi j’adore ! C’était pour moi un sprint de 800m et cela se joue à rien, même dans le chenal je n’y croyais même plus, je me suis dit que le titre allait être vraiment dur, j’ai pu respirer et j’ai fait une touche, je ne sais même pas comment j’ai fait. Je touche avant et c’est magique” (FFN).

Kirill Belyaev termine deuxième à seulement trois dixièmes de Reymond, suivi de l’Italien Alessio Occhipinti.

Marc-Antoine Olivier, médaillé d’argent du 10 km il y a quelques jours, a fait partie du peloton de tête pendant une bonne partie de la course mais ne l’a pas terminée, tout comme le champion du monde du 5 km Kristof Rasovszky qui a abandonné aux alentours du 10e km.

Résultats – Top 10 MESSIEURS :

Axel Reymond, France – 4:51:06.2 Kirill Belyaev, Russie – +.3 Alessio Occhipinti, Italie – +3.3 Simone Ruffini, Italie – +8.7 Kai Edwards, Australie – +11.0 Evgenii Drattcev, Russie – +13.4 Alberto Martinez, Espagne – +37.9 Andreas Waschburger, Allemagne – +1:20.1 Soeren Meissner, Allemagne – +1:46.7 Gergely Gyurta, Hongrie– +1:51.3

Chez les Dames, le sacre du 25km est revenu à la Brésilienne Ana Marcela Cunha. Elle a également nagé la seconde course la plus rapide des Championnats du monde après celle de Martina Grimaldi à Barcelone en 2013. Cunha a pris le contrôle de la course dès le début. C’est sa seconde médaille d’or obtenue lors de cette édition des championnats du monde, après avoir déjà gagné sur 5km, et sa quatrième médaille d’or sur cette distance lors des 5 dernières éditions des Championnats du monde.

L’Allemande Finnia Wunram décroche l’argent à 8 secondes de Cunha, suivie de la Française Lara Grangeon, qui hérite du bronze, et confirme un peu plus sa transition réussie des bassins vers l’eau libre : « J’étais venue ici pour me qualifier aux JO, c’était chose faite et quand on voit tout le monde, Logan, Aurélie, Marco qui font des médailles, ça donne envie de le faire. On a un staff qui est formidable ça donne envie de se battre pour tout le monde et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui » explique t-elle après la course. Sa compatriote Lisa Pou termine au pied du podium avec une très belle quatrième place à seulement 20 ans.

Résultats – Top 10 DAMES :

Ana Marcela Cunha, Brésil – 5:08:03.0 Finnia Wunram, Allemagne – +8.6 Lara Grangeon, France – +18.2 Lisa Pou, France – +25.4 Erica Sullivan, USA – +3:20.2 Anna Olasz, Hongrie – +3:48.5 Arianna Bridi, Italie – +3:49.6 Onon Somenek, Hongrie – +3:51.7 Katy Campbell, USA – +3:56.6 Samantha Arevalo, Equateur – +4:19.1

Avec ces deux nouvelles médailles, l’Equipe de France termine le mondial 2019 en eau libre avec 5 médailles (1 en or, 3 en argents et 1 en bronze) et remporte ainsi le trophée de meilleure nation des Championnats du monde 2019.

L’équipe de France d’#Eaulibre remporte le trophée des meilleures nations de ces championnats avec 5 médailles 🥇🥈🥈🥈🥉

🇫🇷💪👏

BRAVO à toute l’équipe et au staff#Gwangju2019

— FFN (@FFNatation) July 19, 2019

La compétition en bassin commence demain à Gwangju. Les Séries débutent à partir de 3h (heure française). Les Françaises Béryl Gastaldello et Marie Wattel s’aligneront sur 100 m papillon, Fantine Lesaffre sur 200 m 4 nages tandis que Maxime Grousset nagera les séries du 50 m papillon. Les finales et demi-finales sont à suivre sur France ô et/ou France 3 en direct tous les jours à partir de 13h, ou directement sur le site de France TV.