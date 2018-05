Laura Mosdzien Breaks Decade-Old German Age Group Record

2018 GERMAN NATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS

On the third day of the 2018 German National Junior Champions, the youngsters battled for the victory and the medals in the 200m freestyle, 50m breaststroke, 100m backstroke and 1500m freestyle (men).

Many swimmers are testing their competition form for the 2018 European Junior Championships which will be held in Helsinki from 4 to 8 July.

The 23-member DSV team for the JEC in Helsinki:

A new German age group record was set by Laura Mosdzien today in the 100m backstroke with a time of 1:03,70. Mosdzien, born 2005, broke the nearly 10-year old record, previously hold by Alexandra Wenk in 1:04,03.

The oldest German records for the 13-year old girls are held by Franziska van Almsick, all have been set in 1991: 100m free 56,93, 200m free 2:01,57, 400m free 4:22,78 and 100m butterfly in 1:02,41.

Rafael Miroslaw, born 2001, was the fastest of all age group finalists in the 200m freestyle, he was clocked at 1:50,72 (personal best time 1:49,4).

Breaststroke specialist Anna Elendt (born 2001) finished not far off her own age group record for 17-year olds (31,43) in 31,48. She is qualified for the German team which will attend the 2018 European Junior Championships.

On the men’s side, Peter Varjasi (born 2000) set the fastest time tonight in Berlin, touching the wall in 28,25, a new personal best time. The age group record for the 18year old men stands at 28,11.

Michael Schäffner, born 2000, took the win in his age group and set the fastest time of all competitors in the 100m backstroke in 56,00 (personal best 55,53). He also will represent Germany in Helsinki.

Sven Schwarz (2002) set the fastest time of the day in the 1500m freestyle in a new personal best time of 15:33,78, that was an improvement of 6,7 seconds.

The German National Junior Championships will continue tomorrow with these events: 100m butterfly, 200m IM, 50m freestyle and 1500m freestyle (women).

Day 3 winners:

200m freestyle women Name born Club Result Jahrgangsmeisterin (2001) Feldvoss, Emily Charlotte 2001 SC Magdeburg 02:04,69 Jahrgangsmeisterin (2002) Goerigk, Giulia 2002 SGR Karlsruhe 02:03,12 Jahrgangsmeisterin (2003) Kleyboldt, Rosalie 2003 SC Wiesbaden 1911 02:04,36 Jahrgangsmeisterin (2004) Seifert, Lara 2004 SC Chemnitz von 1892 02:03,72 Jahrgangsmeisterin (2005) Ditterich, Delara 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 02:07,10

200m freestyle men Name born. Club Result Jahrgangsmeister (2000) Beck, Sebastian Aurelius 2000 SV Würzburg 05 01:52,90 Jahrgangsmeister (2001) Miroslaw, Rafael 2001 SG HT16 Hamburg 01:50,72 Jahrgangsmeister (2002) Sünkel, Rafael 2002 1. Dresdner SG 01:53,60 Jahrgangsmeister (2003) Beth, Silas 2003 SG Bad Schwartau 01:55,35 Jahrgangsmeister (2004) Winkler, Kiran 2004 SC Magdeburg 01:57,26

50m breaststroke women Name born Club Result Jahrgangsmeisterin (2001) Elendt, Anna 2001 DSW 1912 Darmstadt 00:31,48 Jahrgangsmeisterin (2002) Grosse, Malin 2002 SGS Hannover 00:32,47 Jahrgangsmeisterin (2003) Schneider, Malaika 2003 Hamburger SC 00:32,44 Jahrgangsmeisterin (2004) Droll, Isabell 2004 SG Essen 00:33,91 Jahrgangsmeisterin (2005) Zwing, Katharina 2005 SSG Saar Max Ritter 00:34,40

100m backstroke women Name born Club Result Jahrgangsmeisterin (2001) Schaal, Barbara 2001 SV Gelnhausen 1924 01:02,33 Jahrgangsmeisterin (2002) Tobehn, Maya 2002 Berliner TSC 01:02,67 Jahrgangsmeisterin (2003) Krüger, Kim Kristin 2003 SG Dortmund 01:04,07 Jahrgangsmeisterin (2004) Wolter, Celine 2004 1. Dresdner SG 01:04,09 Jahrgangsmeisterin (2005) Mosdzien, Lucie 2005 SV Halle / Saale 01:03,70

100m backstroke men Name born Club Result Jahrgangsmeister (2000) Schäffner, Michael 2000 SC DHfK Leipzig 00:56,00 Jahrgangsmeister (2001) Dahler, Marvin 2001 SSG Reutlingen Tübingen 00:56,84 Jahrgangsmeister (2002) März, Andreas 2002 SG Stadtwerke München 00:58,35 Jahrgangsmeister (2003) Eidam, Ole Mats 2003 Potsdamer SV 00:59,15 Jahrgangsmeister (2004) Kuske, Kevin 2004 SSG Leipzig 01:02,70

1500m freestyle men Name born Club Result Jahrgangsmeister (2000) Steyer, Till Willi 2000 SV Halle / Saale 15:38,32 Jahrgangsmeister (2001) Schmidt, Danny 2001 SG Frankfurt 15:52,92 Jahrgangsmeister (2002) Schwarz, Sven 2002 W98 Hannover 15:33,78 Jahrgangsmeister (2003) Beth, Silas 2003 SG Bad Schwartau 15:59,47 Jahrgangsmeister (2004) Pleifer, Paul 2004 SC Magdeburg 17:07,46