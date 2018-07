Khelo India Ke Verification Me 11 Athletics Nikle Overage

Youth Olympic Ke Liye Select Hue Nishar Ahmad Ko Lekar 11 Athletics Khelo India Verification Me Overage Paye Gye. Isme Junior Asiad Me 800m Me Silver Medal Jeet Chuke Anu Kumar Bhi Shamil Hai. Khelo India Ke According Under 17 Me Alag Alag Sports Krwaye Gye The, And 1st And 2nd Position Par Ane Wale Athletes Ko Scholarships Di Jani Thi Jisme Total 734 Khiladi Select Hue The, Lekin Uss Time Age Verification Nahi Krwaya Gya Tha Lekin Jab Baad Me Bone Test Krwaya Gya To Kafi Khiladi Jo Ki Medalist The Wo Sab Overage Paye Gye. Thursday Ko Athletes Ki List Jari Ki Gyi Thi Jisme 11 Athletes Aise The Jo Ki Khelo India Me Gold And Silver Medalist The Or We Sabhi Overage Paye Gye. Lekin Swimming Me Sabse Jyada Hairaan Results Paya Gya. First List Ke Total 48 Swimmers Select Hue The Lekin Second List Me Sirf 39 Swimmers Hi Select Hue.

