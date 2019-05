“I Sogni Sono La Mia Motivazione”. La Storia Di Stefano Ballo

I sogni sono la motivazione più forte.

La molla che ti fa scattare via dal letto ed andare su e giù per una corsia.

Stefano Ballo da Bolzano si è trasferito un migliaio di chilometri più giù. Lo abbiamo incontrato a Caserta, dove ha ritrovato energia, motivazione e la volontà di non lasciare che un periodo negativo determini il suo futuro.

Stefano arriva a Caserta grazie a Max Di Mito, uno degli allenatori più apprezzati nel panorama natatorio.

Di Mito di campioni ne allenati tanti (da Federica Pellegrini ad Alice Mizzau e Giada Galizi, solo per fare alcuni esempi).

Stefano Ballo si è affacciato sulla scena internazionale quando ancora era Juniores. Tra i risultati maggiori vi sono due quinti posti ad Eurojunior e Mondiale Juniores (quest’ultimo nella staffetta 4×200 sl maschile).

Da assoluto, nel 2018 arriva la convocazione con la Nazionale italiana per i Giochi del Mediterraneo. Una settimana prima dell’inizio della manifestazione, un’appendicite blocca sul nascere il sogno di gareggiare con i colori azzurri.

Ai Campionati Assoluti ad Aprile 2019 conquista la medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero, nuotando il suo personale di sempre, 1:48.05.

Il sogno chiamato Mondiale diventa un traguardo non più impossibile. Un posto nella staffetta a Gwangju il nuovo obiettivo.

L’INTERVISTA

Swimswam Italia: L’anno scorso hai centrato al convocazione ai Giochi del Mediterraneo, ma per problemi di salute hai dovuto rinunciare alle gare. Come ti sei sentito?

Stefano Ballo: non è stato facile. Un appendicite mi ha fatto saltare tutte le gare. Sono riuscito a mettermi di nuovo in carreggiata grazie a Max Di Mito e al supporto della mia ragazza (Jessica Iacoponi – ndr).

Swimswam Italia: Il cambio di allenatore e di ambiente di allenamento non è mai facile, come hai vissuto questa transizione?

Stefano Ballo: A Caserta ho trovato un ambiente molto accogliente. I miei compagni di allenamento sono uno sporco quotidiano per me. Max (Di Mito) ed Andrea (Sabino) stanno attuando un programma che a me piace molto ed i risultati si sono visti agli Assoluti.

Non è facile alzarsi la mattina ed essere sempre motivati, ma

sono i miei sogni a darmi la forza. Dopo i periodi bui, se lavori e ti impegni, prima o poi i risultati arrivano.

Qui a Caserta posso poi contare sul sostegno della mia ragazza e per me è davvero importante averla al mio fianco.

Swimswam Italia: La medaglia di bronzo ai Campionati Assoluti è stato un momento molto emozionante. Tutti ti aspettavano a bordo vasca. Cosa hai provato?

Stefano Ballo: Una volta arrivato in finale sapevo che davanti c’erano due “mostri” dei 200 stile, Gabriele Detti e Filippo Megli. Loro forse erano imprendibili, ma mi sono detto: “Io me la gioco”. Quando ho visto il tabellone mi sono emozionato, ma ancora di più quando mi sono accorto che mi aspettavano tutti. Max, Andrea, Aglaia ed ovviamente Jessica, è stato un abbraccio con tutti senza fine.

Swimswam Italia: la stagione però non è ancora finita. A cosa punti?

Stefano Ballo: Settecolli e Gwangju. A Roma al Trofeo Settecolli a Giugno avrò la possibilità di giocarmi l’ultima carta per un posto in Nazionale. Ora i mio sogno ed il mio obiettivo sono i Mondiali FINA in Corea. Sto lavorando per quello e non mi arrenderò di certo.