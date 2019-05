“Flieg, Albatros, flieg”: Briefmarke deutsche Sporthilfe mit Michael Groß

Das Bundesministerium der Finanzen unterstützt mit einer Briefmarkenserie die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Seit 1968 sind Fördermittel für die sozialen Belange und Aufgaben im Bereich des Nachwuchs- und Spitzensports durch die Sondermarken in Höhe von 140 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Die Sondermarken wird es mit den Werten 70 + 30 Cent, 85 +40 Cent und 145 + 55 Cent geben.

Jährlich wird die Serie Sportlegenden mit drei außergewöhnlichen Olympiamomenten fortgeführt. Schirmherr der Deutschen Sporthilfe ist der Bundespräsident.

Die Sondermarken wurden von Professor Armin Lindauer, Mannheim, gestaltet. Die Marke mit Michael Groß zeigt den Doppelolympiasieger von 1984 stark “verpixelt” schwimmend im Schmetterlingsstil. Dazu ist auf der Marke der von Reporter Jörg Wontorra geprägte Spruch “Flieg, Albatros, flieg” aufgedruckt. Michael Groß hatte aufgrund seiner Armspannweite von 2,13 m bei einer Körperlänge von 2,01 m von einem französischen Reporter der Sporttageszeitung L’Equipe diesen Spitznamen bekommen.

Michael Groß hat während seiner einzigartigen Karriere bei den Olympischen Spielen 1984 Gold über 200 m Freistil, 100 m Schmetterling, Silber über 200 m Schmetterling und Silber mit der 4 x 200 m Freistilstaffel gewonnen, sowie Gold bei den Olympischen Spielen 1988 über 200 m Schmetterling und Bronze mit der 4 x 200 m Freistilstaffel.1985 hatte Groß zeitweise vier Weltrekorde inne, darunter auch über 400 m Freistil, die er während seiner Karriere international nicht oft geschwommen ist.

Sein deutscher Rekord über 200 m Schmetterling, aufgestellt am 28.06.1986 in 1:56,24 Minuten, wurde erst am 19.07.2018 von Ramon Klenz in 1:55,76 Minuten unterboten.

Michael Groß ist neben Ursula Happe, Dagmar Hase und Britta Steffen der einzige Schwimmolympiasieger der Bundesrepublik Deutschland.

Bei Weltmeisterschaften gelang es ihm viermal hintereinander, von 1981 bis 1987, Gold über 200 m Schmetterling zu gewinnen.

1985 wurde er zum Weltschwimmer des Jahres gewählt, er war vier Mal Sportler des Jahres in Deutschland und 1983 Europas Sportler des Jahres. 1995 wurde er in die Ruhmeshalle des internationalen Schwimmsports aufgenommen.

Für seine sportlichen Erfolge erhielt er das Silberne Lorbeerblatt, die höchste verliehene sportliche Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland.

Michael Groß studierte Germanistik, politische Wissenschaften und Medienwissenschaften und promovierte in Philologie 1994 in Frankfurt/Main. Er ist als selbstständiger Unternehmensberater in Königstein im Taunus tätig.

Neben der Sonderbriefmarke mit Michael Groß enthält die Serie Sportlegenden noch diese Marken:

(Quelle: Bundesfinanzministerium)

„Und Halla lacht, als wüsste sie, um was es geht.“

Bei den olympischen Reitwettbewerben 1956 in Stockholm geht Springreiter Hans Günter Winkler verletzt in den zweiten Durchgang. Er kann seine Stute kaum führen. Reporter Hans-Heinrich Isenbart kommentiert: „Und Halla lacht, als wüsste sie, um was es geht.“ Trotz Muskelriss in der Leiste gelingt der Null-Fehler-Ritt: Gold für die Mannschaft und im Einzel.

„Wo ist Behle?“

Im 15-Kilometer-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele 1980 in Lake Placid ist der junge deutsche Skilangläufer Jochen Behle nach fünf Kilometern überraschend Zeitschnellster. Die Kameras blenden ihn in den verschneiten Wäldern jedoch nicht ein. Verzweifelt ruft Reporter Bruno Moravetz: „Wo ist Behle?“ Immer wieder. Behle wird Zwölfter, die drei Worte machen ihn aber über Nacht berühmt.