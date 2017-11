Elendt, Szablowski, Kleyboldt siegen bei Hessischen Meisterschaften

Bei den Hessischen Kurzbahnmeisterschaften in Fulda konnten die Youngsters Anna Elendt, Rosalie Kleyboldt und Hubert Szablowski in der offenen Klasse Titel gewinnen.

Anna Elendt (Jg. 2001) wurde sowohl Jahrgangs- als auch Hessische Kurzbahnmeisterin 2017 über 50 m Brust in 31,22 Sekunden, eine neue persönliche Bestzeit. Rosalie Kleyboldt (Jg. 2003) konnte ebenfalls den Sieg in der offenen Klasse über 50 m Schmetterling in 28,25 Sekunden verbuchen, eine neue persönliche Bestzeit (vorher: 29,61).

Hubert Szablowski (Jg. 2000) schließlich besiegte den 10 Jahre älteren Marco Koch über die 50 m Brust in neuer persönlicher Bestzeit von 27,76 Sekunden (Koch 28,25).

Den Sieg über 100 m Rücken konnte niemand Jenny Mensing streitig machen, sie gewann in 59,91 Sekunden. Bei den Herren ging der Sieg an Jan-Philip Glania in 56,19 Sekunden.

Bemerkenswert die Leistung der 13-Jährigen Naja Camilla Krebs vom Usinger TSG 1846, die in ihrem Jahrgang (2004) die 100 m Freistil in 59,33 Sekunden gewinnen konnte.