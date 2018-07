19 Swimmers Jinko Replace Kiya Gya – Khelo India Scholarship Programme

Abhi Halhi Me Sports Authority Of India (SAI) Ne 734 Players (385 Boys And 349 Girls) Ko Scholarship Progrmme Ke Liye Select Kuya And Uski List Publish Kari, Lekin Age Verification Ke Baad New List Ayi Jisme Kafi Sare Players Ko Replace Kiya Gya Kyuki Ager Verification Me We Sabhi Overage Paye Gye. And Jo Players Overage Paye Gye Unme Se Kayi Khelo India School Games 2017-18 Ke Medalist Bhi The. Swimming Me Sabse Jyada Replacement Hua Hai And Jin Jin Swimmers Ko Replace Kiya Gya Hai Unki List Niche Di Gyi Hai And New List Bhi Niche Di Gyi Hai.

Over-Age Swimmers List

Aaryan Bhosale Astha Chaudhary Bastab Tapan Bordoloi Liyana Fatima Umar M Arjun Neel Roy Param Padam Bithare Poojita G Murthy Prachi Tokas Prasiddha Krishna Prtyasa Ray Sanskar Tokas Shivangi Sharma Swadesh Mondal Tanish Kaswan Tanisha Malviya Tanmay Das Vedant Bapna Veer Khatkar

New List For Scholarship Programme Under Khelo India Talent Identification Development Scheme.

Aaliyah Singh Adhithya D Aditya Dubey Advait Page Annie Jain Ansu Kar Anubhuti Baruah Anurag R Singh Anya Wala Apeksha Fernandes B Shakti Divya Ghosh Dolphi Sarang Firdoush Kayamkhani Jagan Nathan P J Kanya Nayyar Kapil Shetty Kareena Shankta Kenisha Gupta Khushi Dinesh Khushi Jain Lohith M M Vasuram Mahi Sweet Raj Maibam Mangalsana Meitei Mohit Venkatesh Nina Venkatesh Niva Sharma Priyanga Pugazharasu Rachana Rao S.R Saloni Dalal Sharon Shaju Shrungi R Bandekar Soumyajit Saha Srihari Natraj Suvana C Baskar Vanshika Sharma Xavier Michael D’souza Zidane Iqbal Sayed

