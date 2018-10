12-time Olympic medalist Natalie Coughlin Ne Diya Apne Phle Child Ko J

12 Baar Olympic Medalist Rah Chuki Natalie Coughlin Ne Apne Phle Child Ko Janm De Diya Hai Jisko Unke Husband Ethan Hall Jo Ki Crow Canyon Sharks Swim Team Ke Head Coach Hai, Ne Facebook Par Announced Kiya. Couple Ne Zennie Mae Hall Ka Swagat Kiya. Zennie, Coughlin Ki Mother Ka Name Hai.

36 Years Ki Coughlin 21st Century Me Swimming Ki Kafi Badi Hasti Thi. Ye First Women Swimmer Bani Jinhone 100m Long Course Backstroke Ko 1 Minute Ke Andar Swim Kiya. 2008 Me Ye First American Women Thi Jinhone Same Olympiad Me 6 Medals Jeete The.

Coughlin Ka Akhri Jo Sabe Major Swim Meet Tha Wo 2016 US Olympic Swimming Trials Tha.

